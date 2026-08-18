Bitcoin'deki yükseliş bu seviyeyi geçmeden anlam taşımıyor - Son Dakika
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Bitcoin'deki yükseliş bu seviyeyi geçmeden anlam taşımıyor

Bitcoin\'deki yükseliş bu seviyeyi geçmeden anlam taşımıyor
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Bitcoin yayım sırasında 64 bin 800 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde 65 bin doları test etti. Ancak teknik görünüm temkinli. Analize göre bu yükseliş, 67 bin dolar direnci kırılmadan yapısal bir anlam kazanmıyor. NUPL göstergesi de yatırımcıların gerçekleşmemiş kârlarının ciddi biçimde eridiğine işaret ediyor.

Günlük grafikte Bitcoin, düşen trend çizgisinin ve 100 ile 200 günlük ortalamaların altında seyrediyor. Bu tablo, BTC bu direnç seviyelerini geri almadıkça genel eğilimi aşağı yönlü tutuyor. En yakın yatay direnç, düşen trend çizgisi ile bir arz bölgesinin kesiştiği 67 bin dolar civarında bulunuyor. Günlük kapanışın bu bölgenin üzerine çıkması piyasa yapısını belirgin biçimde iyileştirir ve 72 bin ile 74 bin dolar direnç bölgesine yol açabilir. Onun üzerinde ise 82 bin dolar bir diğer önemli arz bölgesi olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönde Bitcoin şimdilik 60 bin dolar talep bölgesinin üzerinde tutunuyor. Bu bölgenin kaybı sıkışma yapısını zayıflatır ve daha derindeki 55 bin dolar destek bölgesini gündeme getirebilir. Bu nedenle 60 bin dolar bölgesi, yükseliş senaryosu açısından kritik önemini koruyor.

4 SAATLİK GRAFİKTE SIKIŞMA DARALIYOR

Kısa vadeli tablo biraz daha yapıcı bir görüntü sunuyor. Bitcoin, 4 saatlik grafikte yükselen bir alt çizgi ile düşen bir üst çizgi arasında giderek daralan simetrik bir üçgen oluşturdu. Fiyat şu anda bu yapının üst sınırına yaklaşıyor. İlk büyük engel, uzun vadeli düşen kanalla da örtüşen 66 bin ile 67 bin dolar direnç bölgesi. Bu bölgenin kararlı biçimde aşılması, 72 bin dolara doğru bir devamı destekleyebilir. Üçgenin üst çizgiden aşağı kırılması ise fiyatı hızla 60 bin dolar bölgesine geri gönderebilir.

Momentum tarafında da toparlanma görülüyor. RSI göreli güç endeksi son bandının üst kısmına yükseldi. Ancak gösterge aynı zamanda aşırı alım bölgesine yaklaşıyor, bu da direnç yakınında oluşabilecek bir geri çekilmenin yeni bir kırılım denemesinden önce geleceğine işaret ediyor. Sıkışma yapıları genellikle sert bir hareketle çözülür. Bu nedenle önümüzdeki işlem seansları, Bitcoin'in kısa vadeli yönünü belirlemede belirleyici olabilir.

NUPL 0,18'E GERİLEDİ

Zincir üstü tarafında NUPL göstergesi, Bitcoin'in gerçekleşmemiş kâr koşullarında belirgin bir bozulmaya işaret ediyor. Yatırımcıların net gerçekleşmemiş kâr ve zararını ölçen NUPL, döngünün erken aşamalarındaki 0,5 seviyesinin üzerinden şu anda yaklaşık 0,18'e geriledi. Gösterge böylece grafikte vurgulanan 0,25 seviyesinin belirgin biçimde altında ve tarihsel aralığın alt ucuna yakın konumda bulunuyor.

Bu düşüş, Bitcoin yatırımcılarının elindeki toplam gerçekleşmemiş kazançların belirgin biçimde daraldığını gösteriyor. Mevcut NUPL değeri, coşkulu piyasa koşullarıyla ilişkilendirilen yüksek seviyelerden çok, önceki büyük düzeltmelerde görülen teslimiyet bölgesine daha yakın. Bu veri şimdilik döngü sonu coşkusu yorumunu desteklemese de tek başına bir yükseliş sinyali de sunmuyor. Teknik grafiklerin yapısal bir toparlanmayı, özellikle 67 bin dolar ve uzun vadeli düşen trend çizgisinin aşılmasıyla teyit etmesi gerekiyor.

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SON DAKİKA: Bitcoin'deki yükseliş bu seviyeyi geçmeden anlam taşımıyor - Son Dakika
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