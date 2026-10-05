Bitcoin'i bu hafta hangi gelişmeler bekliyor? - Son Dakika
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Bitcoin'i bu hafta hangi gelişmeler bekliyor?

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Bitcoin\'i bu hafta hangi gelişmeler bekliyor?
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Bitcoin, yeni haftaya 87 bin dolar sınırını yeniden zorlayarak başladı. ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, yükselişin devamı açısından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor. Tahvil piyasasındaki hareketler de önemini koruyor.

Bitcoin, haftayı 86 bin 532 dolardan kapatarak ocak sonundan bu yana en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Ardından bazı borsalarda kısa süreliğine 87 bin doları gördü. Fiyatın yılın başlangıç seviyesi olan 87 bin 570 doların altında kalması, bu bölgeyi yeni haftanın önemli eşiklerinden biri haline getirdi.

GÖZLER FED TUTANAKLARI VE ABD VERİLERİNDE

Haftanın ilk önemli verisi, 5 Ekim Pazartesi açıklanacak ISM hizmet sektörü endeksi olacak. Ekonomik faaliyetle birlikte fiyat baskılarını da gösteren rapor, faiz beklentilerini etkileyebilir. Güçlü faaliyet ve yüksek fiyat artışlarının bir arada görülmesi, para politikasının sıkı kalacağı görüşünü destekleyebilir.

7 Ekim Çarşamba günü ise Fed'in 15-16 Eylül toplantısına ait tutanaklar yayımlanacak. Metinde yetkililerin enflasyon ve istihdam görünümünü nasıl değerlendirdiği, sonraki faiz kararlarına ilişkin hangi riskleri öne çıkardığı izlenecek. Tutanaklar yeni bir faiz kararı içermeyecek.

Aynı gün ABD'nin 10 yıllık tahvil ihalesi de gündemde olacak. Geçen hafta zayıf istihdam verisiyle gerileyen tahvil getirilerinin düşüşün büyük bölümünü geri alması, bu piyasadaki baskının sürdüğünü gösterdi. Yüksek getiriler, Bitcoin gibi riskli varlıklar açısından izlenen unsurlar arasında bulunuyor.

8 Ekim Perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 9 Ekim Cuma ise Michigan Üniversitesi'nin öncü tüketici güveni ve enflasyon beklentileri açıklanacak. Böylece hafta boyunca hem istihdamın durumu hem tüketicilerin fiyat artışlarına ilişkin beklentileri değerlendirilecek.

YÜKSELİŞ İÇİN DİRENÇLERİN AŞILMASI GEREKİYOR

Fiyatın kısa süreli yükselişleri, daha yüksek bir işlem aralığına geçildiğini tek başına göstermiyor. Kripto analisti Rekt Capital, 3 Ekim'deki değerlendirmesinde 82 bin 500 doları önemli destek, 86 bin 700 doları ise aşılması gereken direnç olarak gösterdi.

Analistin senaryosunda desteğin korunması ve direncin aşılması, 93 bin 700 dolara kadar uzanan üst fiyat aralığına geçişi mümkün kılabilir. Desteğin kaybedilmesi ise Bitcoin'in önceki 60 bin-80 bin dolar aralığına dönmesi riskini artırabilir. Bu seviyeler, gerçekleşmesi belirli koşullara bağlı teknik senaryoları ifade ediyor.

Fed'in bir sonraki faiz toplantısı 27-28 Ekim'de yapılacak. Bu haftaki açıklamalar, toplantı öncesinde büyüme ve enflasyon görünümünün yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.

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