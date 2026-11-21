Vadeli işlem piyasası, borsalardaki satışın ardından Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında faiz artırmasını cuma akşamı itibarıyla artık tam olarak fiyatlamıyor. Aynı gün erken saatlerde yüzde 98'in üzerinde görülen artış olasılığı, ilerleyen saatlerde yüzde 95 civarına geriledi.

Geçen hafta yüzde 15'e yaklaşan yarım puanlık artış olasılığı ise cuma günü sıfıra indi. Fed'in politika faizi şu anda yüzde 3,75 ile yüzde 4 arasında bulunuyor ve 25 baz puanlık artış faizi yüzde 4-4,25 bandına taşıyacak.

BESSENT'TEN FED'E YARIM PUAN UYARISI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'e aralıkta yarım puanlık bir artışa gitmemesi çağrısında bulunacağını söyledi. Bessent, "Fed'i geriye bakmak yerine ileriye bakmaya teşvik ederim" diyerek enerji arzındaki şoku ve petrol fiyatlarındaki düşüşü gerekçe gösterdi.

Bessent, son bir yıl içinde benzer büyüklükte faiz indirimi isteyen bir Fed yöneticisinin şimdi daha büyük bir artış istemesini de tutarsız buldu. ABD Başkanı Donald Trump ise faizlerin siyasi bir Fed yüzünden yüksek olduğunu ve ABD'nin dünyanın en düşük faizine sahip olması gerektiğini söyledi.

FED YETKİLİLERİ ARTIŞTAN YANA

Fed yetkilileri piyasadaki satışa rağmen faiz artışından yana mesajlar verdi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, mevcut faizlerin enflasyonu kontrol altına almaya yetecek kadar sıkı olmadığını ve enflasyon risklerinin arttığını söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, faizi temkinli adımlarla artırmaktan yana olduğunu belirtti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ise çarşamba günü aralıkta yarım puanlık artışın muhtemelen gerekli olduğunu söylemişti.

Piyasalarda 10 yıllık ABD tahvil faizi 10 baz puandan fazla düşerek günü yüzde 4,92'de tamamladı. Bitcoin (BTC) ise temmuzdan bu yana ilk kez 60 bin doların altına inerek üst üste yedinci haftalık kaybına yöneldi.

Seri tamamlanırsa Bitcoin 2022'den bu yana en uzun haftalık kayıp serisini yaşamış olacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 6 değer kaybeden Bitcoin 57 bin 900 dolardan işlem görüyor.