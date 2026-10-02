Bitcoin'in ödeme ağında acil güvenlik uyarısı - Son Dakika
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Bitcoin'in ödeme ağında acil güvenlik uyarısı

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Bitcoin\'in ödeme ağında acil güvenlik uyarısı
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Bitcoin'in hızlı ödeme ağı Lightning'de kullanılan Core Lightning yazılımının geliştiricileri, eski sürümleri çalıştıranlara acil güncelleme çağrısı yaptı. Ekip, güvenlik yaması yüklenmemiş sistemlerin saldırganlar tarafından hedef alındığını bildirdi.

Core Lightning'in 2 Ekim'deki açıklaması, 26.06.7 ve daha eski sürümleri kullanan ağ işletmecilerini kapsıyor. Geliştiriciler, varlıkların korunması için en güncel sürüme geçilmesini istedi. Saldırganların hangi açıktan yararlandığı ve olayların yol açtığı olası kayıpların büyüklüğü açıklanmadı.

Uyarının odağında, Lightning ödemelerini yürüten düğüm adı verilen sistemler bulunuyor. Core Lightning, bu sistemleri çalıştırmak için kullanılan yazılımlardan biri olarak hizmet veriyor. Açıklama, Bitcoin'in ana ağının veya bütün Bitcoin cüzdanlarının saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor.

GÜVENLİK YAMASI 22 EYLÜL'DE YAYIMLANDI

Açıkları gideren 26.06.8 sürümü, saldırı uyarısından önce kullanıma sunuldu. Geliştiricilerin GitHub'daki kaydına göre 22 Eylül'de yayımlanan güncelleme, farklı araştırmacıların bildirdiği güvenlik sorunlarını ve yazılım hatalarını düzeltiyor.

Yama kapsamındaki sorunlar arasında düğümlerin çökmesine, hizmet kesintisine ve ödeme kanalı kapanırken para kaybına yol açabilecek hatalar bulunuyor. Son saldırı bildirimlerinin bunlardan hangisiyle bağlantılı olduğu ise henüz netleşmedi.

Ekip, kullanıcıların güncelleme yapabilmesi için zaman kazanmak amacıyla bazı testleri geçici olarak yayımlamadığını belirtti. Bu önlemle saldırganların düzeltmelerden hareketle açıkların nasıl kullanılacağını çözmesinin zorlaştırılması amaçlanıyor. Güncellemenin kendisi ve güvenlik düzeltmeleri ise erişime açık tutuluyor.

GÜNCELLEME ÇAĞRISI SİSTEMİ İŞLETENLERE YÖNELİK

Lightning, Bitcoin transferlerini daha hızlı ve düşük maliyetle yapmak için ana ağın üzerinde çalışan bir ödeme katmanı olarak kullanılıyor. Ödeme kanallarında tutulan varlıkların güvenliği, bu kanalları yöneten yazılımın durumuyla da bağlantılı bulunuyor.

Kendi Core Lightning düğümünü çalıştıran kullanıcılar güncellemeyi kendileri yönetiyor. Bir hizmet sağlayıcısının cüzdan uygulaması üzerinden işlem yapanlarda ise ilgili altyapının güncellenmesi sağlayıcının sorumluluğunda oluyor. Bu nedenle uyarının kullanıcıya etkisi, hizmetin hangi yazılım ve sürümle çalıştığına göre değişiyor.

Geliştiricilerin son çağrısı, eski sürümleri kullanmaya devam eden işletmecilerin güncellemeyi geciktirmemesi üzerinde duruyor.

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