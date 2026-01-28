Bitget, Avrupa operasyonlarının başına eski Bitpanda yöneticisini getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitget, Avrupa operasyonlarının başına eski Bitpanda yöneticisini getirdi

Bitget, Avrupa operasyonlarının başına eski Bitpanda yöneticisini getirdi
28.01.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Bitget, Avrupa biriminin CEO'luğuna Oliver Stauber'ı atadı ve bölgesel merkez olarak Viyana'yı seçti. Hamle, şirketin AB'nin MiCAR düzenlemesine uyum hazırlıklarının bir parçası.

Bitget, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek için kritik adımlar atıyor. Şirket, Avrupa birimi Bitget EU'nun başına Oliver Stauber'ı getirirken, operasyonel merkez olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'yı tercih etti. Stauber, bu göreve gelmeden önce KuCoin EU Holding GmbH'nin Genel Müdürü ve CEO'su olarak görev yapıyordu. Kariyerinde ayrıca Bitpanda'da Hukuk Direktörü olarak grup hukuk, regülasyon ve uyum fonksiyonlarını yönetmişti.

CEO'DAN AÇIKLAMA

Bitget CEO'su Gracy Chen, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oliver'ın atanması, Bitget'in Avrupa'daki uzun vadeli varlığına olan güvenimizi pekiştiriyor." dedi. Chen, Stauber'ın regülasyon alanındaki deneyiminin AB merkezini kurmak ve MiCAR kapsamında yönetişim odaklı bir yaklaşımı güçlendirmek için gerekli disiplini sağlayacağını vurguladı.

Viyana'daki merkez, Avrupa Ekonomik Alanı genelinde uyum, yönetişim ve denetim koordinasyonu için operasyonel üs olarak konumlandırılacak. Stauber, ofisin güvenli, verimli ve akıllı dijital işlemler sunacağını belirterek, güçlü risk kontrolleri, şeffaf operasyonlar ve düzenleyici standartlara bağlılığın temel öncelikler olacağını ifade etti.

Bitget EU, şu anda bölgede herhangi bir hizmet sunmuyor. Şirket, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak gerekli düzenleyici onayı aldıktan sonra faaliyetlerine başlayacağını ve lisans sürecinin ardından EEA genelinde dijital varlık erişimi sağlamayı planladığını açıkladı.Kripto para borsası Bitget, Avrupa biriminin CEO'luğuna Oliver Stauber'ı atadı ve bölgesel merkez olarak Viyana'yı seçti. Hamle, şirketin AB'nin MiCAR düzenlemesine uyum hazırlıklarının bir parçası.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitget, Avrupa operasyonlarının başına eski Bitpanda yöneticisini getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:44
Rusya’da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
Rusya'da Şara ile bir araya gelen Putin: Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:55:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bitget, Avrupa operasyonlarının başına eski Bitpanda yöneticisini getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.