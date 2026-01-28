Bitget, Avrupa operasyonlarının başına eski Bitpanda yöneticisini getirdi

Bitget, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek için kritik adımlar atıyor. Şirket, Avrupa birimi Bitget EU'nun başına Oliver Stauber'ı getirirken, operasyonel merkez olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'yı tercih etti. Stauber, bu göreve gelmeden önce KuCoin EU Holding GmbH'nin Genel Müdürü ve CEO'su olarak görev yapıyordu. Kariyerinde ayrıca Bitpanda'da Hukuk Direktörü olarak grup hukuk, regülasyon ve uyum fonksiyonlarını yönetmişti.

CEO'DAN AÇIKLAMA

Bitget CEO'su Gracy Chen, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oliver'ın atanması, Bitget'in Avrupa'daki uzun vadeli varlığına olan güvenimizi pekiştiriyor." dedi. Chen, Stauber'ın regülasyon alanındaki deneyiminin AB merkezini kurmak ve MiCAR kapsamında yönetişim odaklı bir yaklaşımı güçlendirmek için gerekli disiplini sağlayacağını vurguladı.

Viyana'daki merkez, Avrupa Ekonomik Alanı genelinde uyum, yönetişim ve denetim koordinasyonu için operasyonel üs olarak konumlandırılacak. Stauber, ofisin güvenli, verimli ve akıllı dijital işlemler sunacağını belirterek, güçlü risk kontrolleri, şeffaf operasyonlar ve düzenleyici standartlara bağlılığın temel öncelikler olacağını ifade etti.

Bitget EU, şu anda bölgede herhangi bir hizmet sunmuyor. Şirket, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak gerekli düzenleyici onayı aldıktan sonra faaliyetlerine başlayacağını ve lisans sürecinin ardından EEA genelinde dijital varlık erişimi sağlamayı planladığını açıkladı.Kripto para borsası Bitget, Avrupa biriminin CEO'luğuna Oliver Stauber'ı atadı ve bölgesel merkez olarak Viyana'yı seçti. Hamle, şirketin AB'nin MiCAR düzenlemesine uyum hazırlıklarının bir parçası.