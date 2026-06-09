BitMine zararına rağmen 213 milyon dolarlık Ethereum daha aldı

Blockchain analiz platformu Arkham'ın verilerine göre şirket, Ethereum fiyatının yılın başında görülen seviyelerin belirgin biçimde altında işlem gördüğü bir dönemde yeni alımını tamamladı. İşlem, BitMine'ın halihazırda büyük olan Ethereum rezervini daha da genişletti.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee öncülüğündeki şirket, fiyat performansından bağımsız olarak Ethereum almayı sürdürüyor. Birçok yatırımcı uzun süren düşüşlerde temkinli davranırken BitMine, ikinci büyük kripto paradaki pozisyonunu istikrarlı biçimde artırma stratejisini korudu. Son işlem, oynaklığın dijital varlıklar üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğü bir döneme denk geldi.

Alımın ardından şirketin Ethereum varlıkları yaklaşık 9,32 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, Ethereum'un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 4,59'una karşılık geliyor ve BitMine'ı varlığın bilinen en büyük kurumsal sahiplerinden biri konumuna taşıyor.

ZARARA RAĞMEN ALIM SÜRÜYOR

Son alım, şirketin derin bir kâğıt üstü zarar içindeyken gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti. Ethereum'daki son gerileme hazine varlıklarının değerini belirgin biçimde düşürdü ve şirketin gerçekleşmemiş zararı 10 milyar doları aştı. Birçok piyasa katılımcısı bu koşullarda büyük hazine sahiplerinin daha savunmacı bir yaklaşıma geçmesini bekledi. BitMine ise riski azaltmak yerine Ethereum pozisyonunu genişletmeyi seçti.

Artan pay, şirketi önemli bir eşiğe daha yaklaştırdı. Mevcut tahminlere göre BitMine'ın dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaşması için yaklaşık 819,86 milyon dolarlık ek Ethereum alması gerekiyor. Arkham'ın hazine takip verileri, son alımın istikrarlı bir satın alma serisinin parçası olduğunu gösteriyor.