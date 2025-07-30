BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği eklemek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği eklemek istiyor

BlackRock Ethereum ETF\'sine staking özelliği eklemek istiyor
30.07.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC, BlackRock'ın Ethereum ETF'sine staking dahil etme talebini resmi olarak değerlendirmeye aldı. Varlık devinin bu hamlesi, kripto para ETF'lerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Donald Trump yönetiminin daha destekleyici yaklaşımı, staking entegrasyonuna yeşil ışık yakabilir. Ethereum yatırımcıları ilk kez ETF üzerinden staking geliri elde edebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock'ın iShares Ethereum Trust fonuna staking geliri önerisini resmi olarak incelemeye başladı. Bu gelişme, kripto ETF pazarında milyarlarca dolarlık yeni gelir kapıları açabilecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SEC BlackRock'ın Ethereum Staking Talebini İnceliyor

Nasdaq'ın başvuruyu iletmesi ile başlayan süreç, diğer büyük varlık yöneticilerinin de benzer hamlelere hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. 21 Shares ve Grayscale gibi önde gelen kripto ETF sağlayıcıları da aynı yönde adımlar atıyor.

SEC'in Kurumsal Finans Bölümü, mayıs ayında belirli Blockchain staking faaliyetlerinin menkul kıymet arzını içermediğini açıklamıştı. Bu bildiri, kripto sektöründe staking'in ETF'lerde izin verilebileceği şeklinde yorumlandı.

Rex-Osprey, 2 Temmuz tarihinde farklı bir düzenleyici yol izleyerek ABD'de "ilk stake kripto ETF'sin," başlattı. Bu gelişme, staking özellikli ETF'lerin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Önceki Biden yönetimi altında SEC, kritik bir mahkeme kararının ardından spot Bitcoin (BTC) ETF'lerini ve daha sonra Ethereum (ETH) ETF'lerini onaylamıştı. Bu fonlar o zamandan beri milyarlarca dolar getirmişti.

Aynı zamanda SEC, Grayscale'in Litecoin ETF önerisi için karar vermeyi 10 Ekim tarihine erteledi. Düzenleyici kurum, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana daha dostane bir ortam ışığında düzinelerce kripto ETF önerisini değerlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Wall Street, Kripto Para, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği eklemek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
İzmir’de sıra dışı olay Dolandırıcılar sert kayaya çarptı İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
22:01
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
21:46
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
21:10
Fransız savunma şirketi Naval Group’a siber saldırı
Fransız savunma şirketi Naval Group'a siber saldırı
21:10
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:50
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 16:37:41. #7.12#
SON DAKİKA: BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği eklemek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.