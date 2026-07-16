BlackRock kripto düşerken hedefini daha da büyüttü - Son Dakika
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BlackRock kripto düşerken hedefini daha da büyüttü

BlackRock kripto düşerken hedefini daha da büyüttü
16.07.2026 10:04
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın dijital varlık büyüklüğü, kriptodaki genel düşüşle ikinci çeyrekte ciddi biçimde geriledi. Buna karşın şirketin zincir üstü hedefleri küçülmedi ve yönetim, tokenizasyonla kriptoyu geleneksel finansa bağlama vizyonunu ayrıntılandırdı.

BlackRock, kripto işlerinden 2030'a kadar 500 milyon dolar gelir hedefini yinelerken finans direktörü Martin Small, şirketin blok zinciri teknolojisi, tokenizasyon ve stablecoinlere yönelik iştahını ortaya koyan bir strateji çizdi. Small, çarşamba günü analistlerle yaptığı gelir toplantısında BlackRock ürünlerinin, yatırımcıların dijital varlık tuttuğu ortamlarda doğrudan erişilebilir olmasını istediklerini söyledi. Small, yatırımcıların kripto, stablecoin ve uzun vadeli hisse ile tahvillere verimli biçimde dağılım yapmak için dijital cüzdanlarından çıkmak zorunda kalmamasını hedeflediklerini belirtti.

İkinci çeyrek sonuçlarına göre BlackRock'ın toplam dijital varlık büyüklüğü, bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak 49 milyar dolara indi. Düşüş, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının bir yıl önce daha yüksek olmasından kaynaklandı. Kripto varlıklarındaki gerilemeye rağmen piyasa şirketin finansal sonuçlarına olumlu tepki verdi ve BlackRock hisseleri sabah işlemlerinde yüzde 7'nin üzerinde yükseldi. Şirket, yaklaşık 60 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük spot Bitcoin fonu olan iShares Bitcoin Trust ETF'sini yönetiyor.

BLACKROCK TAHVİL VE ÖZEL PİYASALARI TOKENİZE ETMEK İSTİYOR

Small, şirketin zincir üstünde sunmayı hedeflediği uzun vadeli yatırım türlerini de ayrıntılandırdı. Yöneticiye göre BlackRock tokenize hazine fonları, iShares ETF'leri ve hatta özel piyasaları sunmayı değerlendiriyor. Small, şirketin kısa süre önce iki tokenize para piyasası fonu için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurduğunu belirtti. Önerilen ürünler, yatırımcıların birden çok blok zinciri üzerinde stablecoinlerle yatırım yapmasına ya da paraya çevirmesine imkân tanıyacak.

Small'ın açıklamaları, Takas ve Saklama Kuruluşu DTCC'nin tokenize hisse ve tahvillere ilişkin ilk sınırlı üretim işlemlerini çarşamba günü gerçekleştireceği döneme denk geldi. BlackRock ayrıca geçen ay, yatırımcıya Bitcoin'e maruz kalma imkânı sunarken aylık opsiyon primi geliri üreten iShares Bitcoin Premium Income ETF'sini piyasaya sürmüştü.

BLACKROCK CIRCLE'IN 60 MİLYAR DOLARLIK REZERVİNİ YÖNETİYOR

Stablecoin tarafında Small, BlackRock'ın Circle için 60 milyar dolarlık rezerv yönettiğini ve bunun 300 milyar dolarlık stablecoin piyasasının yaklaşık dörtte birine denk geldiğini söyledi. Yönetici, şirketin sektörde tercih edilen stablecoin rezerv yöneticisi olmayı amaçladığını belirtti.

BlackRock, tokenizasyon ve dijital varlıkları uzun vadeli büyük bir büyüme fırsatı ve yatırım ürünleri için giderek daha önemli bir dağıtım kanalı olarak görüyor. Small, tokenize varlıkların tamamen yeni bir dağıtım kanalına açılan mızrak ucu olduğunu, bunun BlackRock için tümüyle organik bir büyüme fırsatı sunduğunu vurguladı.

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