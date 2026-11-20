BlackRock'ın spot Bitcoin (BTC) ETF'si iShares Bitcoin Trust'tan (IBIT) 19 Kasım'da 541 milyon dolar net çıkış oldu. Bu, fonun işlem görmeye başladığı günden bu yana yaşadığı en büyük günlük çıkış. Önceki rekor ocak sonundaki 528 milyon dolarlık çıkıştı.

IBIT'ten böylece üç işlem gününde yaklaşık 900 milyon dolar çıktı. ABD'deki tüm spot Bitcoin ETF'lerinden aynı gün 582 milyon dolar net çıkış yaşandı ve bu, 30 Ekim'den bu yana en büyük günlük çıkış oldu.

KASIMDA 3,5 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Spot Bitcoin ETF'lerinden bu hafta 1,1 milyar dolardan fazla, kasımda ise yaklaşık 3,5 milyar dolar çekildi. Fonların toplam net varlığı 76,6 milyar dolara geriledi. Yılbaşından bu yana net çıkış yaklaşık 3,1 milyar dolara ulaştı.

IBIT, pazartesi günü gelen tek günlük girişle 11 işlem günü süren ve yaklaşık 2,35 milyar dolara ulaşan çıkış serisini sonlandırmıştı. Fondan sonraki üç günün tamamında yeniden para çıktı. IBIT hisseleri son bir ayda yüzde 24 değer kaybetti.

FED BEKLENTİSİ FONLARI BASKILIYOR

Çıkışlar, Anthropic'in borsaya açılmasının ardından yapay zeka hisselerinde başlayan satışla aynı güne denk geldi. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9 Aralık'taki toplantıda çeyrek puanlık faiz artırımına gitmesini neredeyse kesin görüyor.

Nexo'nun ABD birimi başkanı Neil Steinhardt durumu şöyle özetledi: "En belirgin işaret, bu ay spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan çıkış." Steinhardt'a göre yüzde 5'in üzerindeki tahvil getirileri ve faiz artırımı beklentisi, faiz getirisi olmayan Bitcoin ile altını baskılıyor.

CoinShares'ten James Butterfill ise yaşananları mevcut ayı piyasasının devamı olarak görüyor. Şirketin temel senaryosunda Bitcoin 2027'nin büyük bölümünde 60 bin ile 90 bin dolar arasında kalıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,7 değer kaybeden Bitcoin 61 bin 600 dolardan işlem görüyor.