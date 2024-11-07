Blockchain analiz devi Arkham işlem borsasını başlatıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Blockchain analiz devi Arkham işlem borsasını başlatıyor

Blockchain analiz devi Arkham işlem borsasını başlatıyor

Blockchain analitik firmalarından Arkham Research, sürekli vadeli işlemler için yeni bir borsa başlatıyor. Platform, canlı zincir üstü denetim ve izlenebilir rezerv kanıtı özelliklerini sağlayacak. Milyarder yatırımcı Peter Thiel ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın desteklediği şirket, kripto alım-satım dünyasına ilk adımını atıyor.

07.11.2024 11:06
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Arkham Research yaptığı açıklamayla alım-satım platformunu gelecek hafta devreye alacağını duyurdu. Sürekli vadeli işlemler pazarına giriş yapan şirket, veri analitiği alanındaki uzmanlığını işlem platformuna taşıyacak.

Arkham Research Kripto İşlem Dünyasına Adım Atıyor

Blockchain analitik sektörünün öncü şirketlerinden Arkham Research, işlem platformuyla kripto ekosistemindeki varlığını artırıyor. Gelecek hafta faaliyete geçecek olan platform, vade tarihi olmayan sürekli vadeli işlem kontratlarına odaklanacak.

Şirketin tanıtım videosunda dikkat çeken özellikler arasında canlı zincir üstü denetim, izlenebilir rezerv kanıtı ve spot/perp işlem çiftleri yer alıyor. Platform ayrıca kripto dünyasında yaygın olarak kullanılan şirketin veri paneliyle entegre çalışacak.

Intel Exchange ile kripto dünyasında ses getiren Arkham, en az 12 milyon dolarlık yatırım desteğine sahip. Yeni platform ABD dahil olmak üzere bazı yargı bölgelerinde kullanıma sunulmayacak.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Blockchain analiz devi Arkham işlem borsasını başlatıyor - Son Dakika

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