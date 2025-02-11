Cardano (ADA) yatırımcıları için sevindiren gelişme

Kripto Para

Kripto para piyasasında ETF dönüşümü hız kazanıyor. NYSE Arca'nın Grayscale adına sunduğu Cardano spot ETF başvurusu, piyasanın dokuzuncu büyük kripto para birimi için yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu gelişme, son dönemde Dogecoin ve XRP gibi altcoinler için yapılan ETF başvurularına yeni bir soluk kazandırıyor.

Grayscale Cardano ETF'si İçin Hazırlıklar Tamamlandı

NYSE Arca tarafından pazartesi günü sunulan 19b-4 formu, Grayscale Cardano Trust'ın oluşturulması için önemli bir adım niteliğinde. Başvuruda saklayıcı olarak Coinbase Custody, LLC ve yönetici olarak BNY Mellon'un yer alması, projenin kurumsal altyapısını güçlendiriyor.

Borsa yetkilileri, bu girişimin piyasada rekabeti artıracağını ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağını vurguluyor. Cardano (ADA) için yapılan bu başvuru, kripto ETF sektörünün genişlemesine katkı sağlayacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından, altcoin ETF'leri için de benzer bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Yeni yönetimin kripto varlıklara yönelik daha dostane tutumu, başvurunun değerlendirme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Başvurunun SEC tarafından kabul edilmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmi onay süreci başlayacak. Bu süreç, kripto para piyasasının kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor.