CFTC, tahmin piyasaları için mahkemeye başvurdu

ABD'nin türev piyasaları düzenleyicisi CFTC, salı akşamı ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu amicus curiae dilekçesinde, Kongre'nin vadeli işlemler üzerinde kuruma münhasır yetki verdiğini ve bunun olay sözleşmelerini (event contracts) de kapsadığını bildirdi. Dilekçe, Crypto.com ile Nevada eyaleti arasındaki davaya ilişkin sunuldu. Crypto.com'un tahmin piyasası kolu, haziran ayında eyaletin spor etkinliğine dayalı sözleşmeler sunmasını engellemesini durdurmak için Nevada'ya dava açmıştı.

Alt mahkeme, spor etkinliği sözleşmelerinin CFTC'nin yetki alanında olmadığına ve Nevada'nın kumar yasalarıyla düzenlenebileceğine hükmetmişti. Crypto.com bu kararı temyiz etti.

CFTC dilekçesinde, 2008 mali krizinin ardından çıkarılan Dodd-Frank Yasası kapsamında Kongre'nin kuruma bu münhasır yetkiyi verdiğini vurguladı. Kurum, yasanın sadece ikili sonuçlu sözleşmelerle sınırlı olmadığını ve spor müsabakalarının sonuçlarına dayalı sözleşmeleri de kapsadığını savundu.

"EYALETLERİN HAMLESİ YETKİ GASPIDIR"

CFTC Başkanı Michael Selig, salı günü yaptığı açıklamada eyaletlerin dava açma girişimlerini "yetki gaspı" olarak nitelendirdi. Selig, olay sözleşmelerinin emtia türevleri olduğunu ve CFTC'nin düzenleyici yetkisi kapsamında bulunduğunu belirtti. Selig kısa bir süre önce CFTC'nin, eyalet hükûmetlerinin kurumun münhasır yetkisini baltalama girişimlerine artık seyirci kalmayacağını ifade etmişti.

Bu adım, Kalshi ve Polymarket gibi platformların özellikle 2024 seçimlerinin ardından hızla büyüdüğü bir dönemde geliyor. Tahmin piyasası operatörleri, tüm olay sözleşmelerinin federal düzenlemeye tabi olduğunu savunurken eyaletler bu platformların yerel kumar ve şans oyunu yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

KONGRE'DE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Yasa koyucular da konuya farklı perspektiflerden yaklaşıyor. Demokrat Senatörler Catherine Cortez Masto ve Adam Schiff'in liderliğinde 21 Demokrat senatör, cuma günü Selig'e gönderdikleri mektupta CFTC'yi devam eden davalara müdahale etmemesi konusunda uyardı. Senatörler, tahmin piyasası platformlarının spor bahislerini andıran sözleşmeler sunduğunu ve hatta savaş ile silahlı çatışmalara bağlı sözleşmeler teklif ettiğini belirtti.

Diğer taraftan Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty, Selig'in tahmin piyasalarını düzenleme girişimini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Eyalet düzeyinde ise Cumhuriyetçi Utah Valisi Spencer Cox, tahmin piyasalarının kumar olduğunu savunarak Utah'ta bu tür ürünlere yer olmadığını ve eyalet olarak yetki alanlarını korumak için her türlü yasal yolu kullanacaklarını duyurdu.