Charles Schwab Bitcoin ve Ethereum alım satımını başlattı
13.05.2026 15:38
Amerikan aracı kurum ve bankacılık devi Charles Schwab, "Schwab Crypto" adlı kripto para alım satım platformunu ilk grup perakende müşteriye kullanıma açtı.

Şirket X hesabından yaptığı paylaşımda uygun perakende yatırımcıların artık platform üzerinden doğrudan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) alım satımı yapabildiğini duyurdu. Schwab daha önce yalnızca borsa yatırım fonları ve türev ürünler aracılığıyla dolaylı kripto erişimi sunuyordu. Doğrudan spot işlem özelliği şirket için önemli bir genişleme anlamına geliyor.

İŞLEM BAŞINA YÜZDE 0,75 KOMİSYON UYGULANACAK

Schwab kripto alım satım platformunu aşamalı olarak devreye alıyor. Müşteriler Schwab Crypto üzerinden ayrı bir kripto hesabı açacak. Saklama hizmetini Charles Schwab Premier Bank üstlenirken işlem gerçekleştirme ve alt saklama altyapısını Blockchain hizmet sağlayıcısı Paxos yürütecek.

Platform işlem başına 75 baz puanlık komisyon uygulayacak. Hizmet New York ve Louisiana hariç tüm ABD eyaletlerinde kullanılabilecek. Schwab tüm müşterilerin kripto işlem için uygun olmayabileceğini de belirtti.

11,77 TRİLYON DOLARLIK VARLIK TABANI

Charles Schwab Mart 2026 sonu itibarıyla 11,77 trilyon dolar müşteri varlığı ve 39,1 milyon aktif aracılık hesabı bildirdi. Şirket yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş net gelirini yıllık bazda yüzde 38 artırarak 2,6 milyar dolara çıkardı. Çeyrek geliri ise yüzde 16 büyüyerek 6,48 milyar dolara ulaştı.

