Çin'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Çin'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar

Çin\'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar

Eski Çin Maliye Bakanı Zhu Guangyao'nun, kripto paraların dijital ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmeleri gündemde. Zhu, kripto sektörünün hem risklerini hem de fırsatlarını vurgulayarak, bu alandaki gelişmelerin uluslararası boyutunu ve iki büyük ekonomi arasındaki rekabeti ele aldı.

30.09.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in eski maliye bakanı Zhu Guangyao, dijital ekonomi ve kripto paraların geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zhu, Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen bir forumda, kripto paraların risklerine dikkat çekerken, bu yenilikçi teknolojinin ekonomik büyüme için potansiyelini de vurguladı. ABD ve Çin arasındaki kripto rekabeti konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Zhu, global ekonomide bu yeni dinamiğin rolüne işaret etti.

Çin Ve ABD Arasında Yeni Ekonomik Rekabet Alanı Kripto Para Birimleri Oldu

Çin'in eski Maliye Bakanı Zhu Guangyao, Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla kripto para dünyasını yeniden gündeme taşıdı. Zhu, özellikle ABD başkanlık seçimleri ışığında kripto paraların olası riskleri ve finans piyasalarına etkilerinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti.

Zhu konuşmasında kripto paraların olumsuz yönlerini kabul etmenin önemine değinirken, bu teknolojinin dijital ekonominin geleceği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Eski bakan, uluslararası gelişmeleri ve politika değişikliklerini yakından takip etmenin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto endüstrisi hakkındaki görüşlerine de yer veren Zhu, Trump'ın Nashville'deki Bitcoin Konferansı'nda yaptığı açıklamaları hatırlattı. Trump, ABD'nin kripto para sektörünü benimsememesi durumunda Çin'in bu alanda liderliği ele geçirebileceği uyarısında bulunmuştu. Eski ABD Başkanı Trump, kripto paraları gelişim aşamasındaki çelik endüstrisine benzeterek, gelecekte altını geride bırakabileceğini öne sürmüştü.

Zhu, konuşmasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başlangıçtaki çekincelerine rağmen Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) bazlı borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladığını da anımsattı. Bu gelişmelere karşın, Çin ana karasının kripto paralara yönelik ihtiyatlı tutumunu sürdürdüğü biliniyor. Öte yandan, Hong Kong'un özerk yapısı ve piyasa düzenlemeleri sayesinde Bitcoin ve Ether ETF'lerini listelemeye başladığı ve sektörün gelişimi için yasal düzenlemeler yaptığı da gözlerden kaçmıyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Çin'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:48:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement