Çin Merkez Bankası\'ndan Solana soruşturması

Bir PBoC yetkilisi, Solana'nın yerel şirketlerle çalışarak markasının reklamını yaptığını söyledi. Reklamlardan biri, Şanghay'ın finans merkezi Lujiazui'deki Citigroup Kulesi'nin dış cephesinde yer aldı. Yetkili, kampanyanın Çin'de yasak olan kripto para tanıtımı kapsamına girdiğini belirtti. PBoC, yerel finans düzenleyicileri, polis ve piyasa denetim kurumlarıyla birlikte tanıtım faaliyetlerine bağlı şirketleri ve kişileri soruşturacak.

SOLANA ETKİNLİĞİ YARIDA KALMIŞTI

Soruşturma, Solana Accelerate China 2026 etkinliklerini de kapsıyor. Şanghay, Hangzhou, Şenzen ve Pekin'de 16-22 Ekim arasında düzenlenmesi planlanan etkinliklerin Şanghay ayağı, katılımcıların mekana giriş yapamaması üzerine 16 Ekim'de askıya alınmıştı. Mekanda çok sayıda kolluk görevlisinin bulunduğu bildirilmişti. Solana Foundation Başkanı Lily Liu, X hesabından yaptığı açıklamada tanıtım nedeniyle kayıtların bir gecede dört katına çıktığını ve yerel yetkililere bildirilen kapasitenin aşıldığını söylemişti. Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao ise organizatörlerin yerel kuralları bilmediğini düşündüğünü belirtmişti.

ÇİN'DE KRİPTO YASAĞI SÜRÜYOR

PBoC yetkilisi, Solana'yı büyük bir kripto para ihraç platformu olarak tanımladı ve SOL'un Çin'in sanal para tanımına girdiğini söyledi. Yetkili, Solana'nın Blockchain (blok zincir) ağı üzerinde Tether'in stablecoini USDT gibi başka kripto paraların da ihraç edilip işlem gördüğünü hatırlattı. Kripto paraların müşteri kimlik tespiti ve kara para aklamayla mücadele şartlarını karşılayamadığını ve spekülasyonu teşvik ettiğini savunan PBoC, ülke içindeki kripto işlem faaliyetlerini ve yurt dışı kripto platformlarının Çin'deki bağlantılarını hedef almaya devam edeceğini açıkladı. Çin, PBoC ve yedi kurumun şubat ayında yayımladığı genelgeyle Bitcoin, Ethereum ve stablecoinlerin yasal para statüsü olmadığını yinelemiş, izinsiz kripto işlemlerini ve token ihracını yasaklamıştı. Ülke, kripto ticaretini 2021'de yasa dışı finansal faaliyet kapsamına almıştı. Yayım sırasında Solana 90 dolardan işlem görüyor.