Üye Girişi
Son Dakika Logo

Circle'dan zincirler arası USDC transferinde yeni dönem

18.04.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin ihraççısı Circle, USDC'yi Blockchain ağları arasında taşımak için yeni bir çözüm duyurdu. USDC Bridge adını verdiği servis, sarılmış ya da sentetik versiyonlar yerine yerel USDC'yi doğrudan zincirler arasında aktarıyor.

Circle, servisi "USDC taşımanın öngörülebilir ve şeffaf yolu" olarak tanımladı. Çözümün altyapısını, şirketin 2023'te hayata geçirdiği ve geçen yıl ikinci versiyonuyla güncellediği zincirler arası transfer protokolü (CCTP) oluşturuyor. Sistem, yakma ve basma mekanizmasıyla birebir oranla çalışıyor. Her transferde kaynak zincirde USDC yakılıyor, hedef zincirde aynı miktarda yeniden basılıyor.

Ücretler kullanıcıya işlem başlamadan önce gösteriliyor. Hedef zincirdeki gaz değişimi otomatik olarak gerçekleşiyor. Yapılan testlerde Ethereum ana ağından Optimism'e 20 dolarlık USDC transferinin yaklaşık 0,20 dolar tuttuğu görüldü. Ücretler işlem kurulumuna göre farklılaşıyor. Circle'ın CCTP kullanımı için ayrıca ücret almadığı belirtildi.

EVM ZİNCİRLERİ ÖNCE GELİYOR, SOLANA DESTEK DIŞINDA

Lansmanın ilk aşamasında USDC Bridge yalnızca Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu zincirleri kapsıyor. Solana bu aşamada kapsam dışında kalırken EVM uyumlu yapılarıyla Sei ve Monad listeye giriyor. Desteklenen L1'ler arasında Ethereum, Avalanche ve Monad yer alıyor. Layer 2 tarafında Base, Polygon, HyperEVM, Ink ve Unichain hizmet veriyor.

USDC, piyasa değerine göre ikinci büyük stablecoin konumunu koruyor. Circle, söz konusu stablecoini onlarca Blockchain'de ve Polymarket gibi öne çıkan uygulamalarda da yerel olarak ihraç ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:53:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.