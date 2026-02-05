CME Group, Google ile geliştirdiği tokenize nakit ürünü için tarih verdi

CME Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Terrence Duffy, gerçekleştirilen bilanço konferansında Morgan Stanley'den gelen tokenize teminat sorusuna yanıt verirken şirketin bu alandaki çalışmalarını paylaştı. Duffy, konunun "oldukça derin" olduğunu belirterek şirketin "diğer sektör katılımcılarının kullanabileceği merkeziyetsiz bir ağda potansiyel olarak sunabileceği kendi coini" üzerinde çalıştığını ifade etti.

ÜRÜNÜN KAPSAMI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Duffy'nin bağımsız bir CME tokeni mi yoksa JPMorgan Chase'in JPMD mevduat tokenine benzer şekilde takas ve teminat amaçlı kullanılacak bir tokenize nakit ürünü mü kastettiği henüz netlik kazanmadı.

CME, son yıllarda kripto ekosistemine adım adım girmeye başladı. Şirket önce Bitcoin vadeli işlem ürünleri sunarak sektöre ayak bastı, ardından ETH, SOL ve XRP için de benzer ürünleri portföyüne ekledi.

CFTC'NİN AÇIKLAMASI YENİ FIRSATLAR YARATIYOR

Duffy'nin açıklamaları, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) bir pilot program kapsamında Circle'ın USDC stablecoini ile birlikte Bitcoin ve Ether'in türev piyasalarında teminat olarak kullanılmasına izin vereceğini duyurmasının ardından geldi.

Şirketler türev ticaretinde kripto teminat kullanımını araştırıyor veya deneysel olarak uygulasa da bu alan henüz niş konumda. Örneğin Kraken, geçen yılın sonlarında Avrupa Birliği'nde yatırımcıların kripto teminat sunmasına olanak tanımaya başladı.

CME'nin tokenize nakit ürünü, kripto teminat kullanımının yaygınlaşmasını hızlandırabilir. Bu gelişme, repo anlaşmaları, menkul kıymet ödünç verme ve teminatlı krediler gibi diğer finansal işlemlerde de kriptonun teminat olarak kullanılmasının önünü açabilir.

GOOGLE CLOUD İLE İŞ BİRLİĞİ

CME Group ve Google Cloud, daha önce tokenize varlıklar için bir dağıtık defter çözümü üzerinde ortaklık kurmuş ve bu çözümü 2026'da piyasaya sürmeyi planlamıştı. Duffy, tokenize nakit ürününün bu yıl içinde piyasaya çıkacağını ve "bu işlemleri kolaylaştıracak başka bir saklama bankası" ile çalışılacağını belirtti. Ayrıca CME'nin stablecoinler ve tokenize para piyasası fonları gibi diğer zincir üstü teminat türlerine de açık olabileceğini ekledi.

Duffy, hangi tokenlerın kabul edileceği konusunda, "Gelecekte hangi tokenları kabul edeceğimiz, tamamen tokenı kimin ihraç ettiğine ve bize verdiğine bağlı. Ayrıca bu tokenla ilişkili risklere de bakacağız. Tokenı alınmaya değer bir noktaya kadar indirimli değerleyecek miyiz? Ve teminat için bize token veren kuruluş kim?" ifadelerini kullandı.