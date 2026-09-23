CME\'den iki altcoin için yeni adım

CME'nin açıkladığı takvime göre yeni sözleşmelerin 19 Ekim'de işleme açılması planlanıyor. Bitcoin Cash'in BCH ve Uniswap'ın UNI tokenları için hem standart hem de daha küçük ölçekli mikro sözleşmeler sunulacak.

Standart Bitcoin Cash sözleşmesi 250 BCH'yi, mikro sürümü ise 25 BCH'yi kapsayacak. Uniswap tarafında sözleşme büyüklükleri 10 bin UNI ve 1.000 UNI olarak belirlendi. Böylece yatırımcılar, aynı varlık için standart sözleşmenin onda biri büyüklüğünde işlem yapma seçeneğine sahip olacak.

CME Group Kripto Para Ürünleri Küresel Başkanı Giovanni Vicioso, yeni ürünlerle yatırımcıların kripto varlıklardaki risklerini yönetmek için kullanabileceği araçları artırmayı amaçladıklarını belirtti. Şirket, ürün listesini genişletme kararını kurumsal nitelikte risk yönetimi araçlarına yönelik müşteri talebine bağladı.

CME'NİN ALTCOİN LİSTESİ GENİŞLİYOR

Bitcoin Cash ve Uniswap, CME'nin bu yıl altcoinlere yönelik attığı adımların devamını oluşturuyor. Şirket, şubatta Cardano, Chainlink ve Stellar sözleşmelerini devreye almıştı. Avalanche ve Sui vadeli işlemleri de 4 Mayıs'ta başlamıştı.

Mevcut ürünler arasında Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana sözleşmeleri de bulunuyor. Planlanan iki eklemeyle CME'nin tek bir kripto varlığa dayalı vadeli işlem sunduğu varlık sayısı 11'e çıkacak.

Şirketin verilerine göre kripto vadeli işlem ve opsiyonlarında 2026'nın ilk yarısındaki günlük ortalama işlem adedi 279 bin 800 sözleşmeye ulaştı. Bitcoin Cash ve Uniswap ürünlerinin bu listeye katılması için düzenleyici inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor.