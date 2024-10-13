Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti - Son Dakika
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Kripto Para

Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti

Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti

Birleşik Krallık'ın Newport şehrinde, IT uzmanı James Howells'in yanlışlıkla çöpe attığı ve içinde 8.000 Bitcoin bulunan sabit diski kurtarma çabası, 495 milyon Sterlin'lik bir dava ile yeni bir boyut kazandı. Newport Şehir Konseyi'nin çevresel gerekçelerle kazı yapılmasına izin vermemesi üzerine başlayan hukuki süreç, dijital varlık güvenliği ve bireysel hataların pahalı sonuçlarına dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

13.10.2024 14:22
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James Howells isimli IT uzmanı, bir temizlik sırasında içinde 8.000 Bitcoin (yaklaşık 502,904,000 dolar) bulunan sabit diski yanlışlıkla çöpe atınca, bu büyük kaybı geri kazanmak için Newport Şehir Konseyi'ne karşı 495 milyon İngiliz Sterlini tutarında bir dava açtı. Çevresel endişeler nedeniyle kazı izni verilmeyen çöplük alanında sabit diskin peşinde yıllardır süren bir mücadele içerisinde olan Howells, dijital varlıkların korunması konusunda da dikkat çekiyor.

Çöplükteki Servet: Milyonlarca Dolar Değerindeki Kayıp Bitcoinler İçin Hukuki Mücadele Başlatıldı

Bir IT uzmanının dikkatsizliği sonucu çöpe atılan sabit disk, milyonlarca dolarlık bir davaya dönüştü. James Howells adlı uzman, 2013 yılında içinde 8.000 Bitcoin barındıran sabit diski yanlışlıkla çöpe attı. Şimdi ise Newport Şehir Konseyi'ne karşı açtığı dava ile gündemde.

Howells, kayıp hazinesini bulmak için yerel çöplükte kazı yapmak istedi. Ancak konsey, çevresel kaygıları öne sürerek bu talebi defalarca reddetti. Howells ayrıca çöplüğün asbest, arsenik ve metan gibi tehlikeli maddelerle dolu olduğunu belirterek, bölgenin çevre izinlerini ihlal ettiğini iddia etti.

Konseyi ikna etmek için çeşitli öneriler sunan Howells, bulunan Bitcoin'lerin yüzde 10'unu paylaşmayı teklif etti. Fakat bu girişim de sonuçsuz kaldı. 2022'de ise 11 milyon dolarlık bir arama planı öne sürdü. Bu plan, robotların 110.000 ton çöp arasında arama yapmasını içeriyordu ve konseye herhangi bir maliyet getirmiyordu. Buna rağmen konsey, planın yasallığı ve uygulanabilirliği konusundaki şüphelerini dile getirerek öneriyi kabul etmedi.

Bu olay, dijital varlıkların güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, Bitcoin gibi kripto paraların korunması için donanım cüzdanları kullanılmasını, özel anahtarların çevrimdışı tutulmasını ve kurtarma cümlelerinin güvenli yerlerde saklanmasını öneriyor.

Howells'in mücadelesi, Aralık ayında mahkemede görülecek dava ile devam edecek. Bu dava, dijital çağda bireysel hataların ve teknolojik sorunların ne denli büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Teknoloji dünyasında dikkat çeken bu olay, kripto para sahiplerini daha dikkatli olmaya teşvik ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti - Son Dakika

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