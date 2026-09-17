Dev Alman bankasından kripto hamlesi - Son Dakika
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Dev Alman bankasından kripto hamlesi

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Dev Alman bankasından kripto hamlesi
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Deutsche Bank, Avrupa'daki kurumsal ve ticari müşterilerine dijital varlık saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Düzenleyici onayın ardından bu yıl başlaması planlanan hizmet kapsamında Bitcoin, Ethereum ve üç stablecoin bulunacak.

Banka, müşterilerin kripto varlıklarını tutabilmesi ve üçüncü taraflara aktarabilmesi için gerekli cüzdanlarla özel anahtarları yönetecek. Böylece kurumların kendi saklama altyapılarını kurmadan dijital varlık hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor.

İlk müşteri grubunda şirketler, varlık yöneticileri, hedge fonlar, saklama kuruluşları, aracı kurumlar ve egemen kurumlar yer alacak. Hizmet, Deutsche Bank'ın Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı birimlerinin müşterilerine sunulacak.

Lansmanın bu yıl yapılması planlanıyor. Takvim, Avrupa'daki düzenleyici süreçlerin tamamlanmasına bağlı olacak. Banka henüz kesin başlangıç tarihi ile hizmetin ücretlerini açıklamadı.

ÜÇ STABLECOİN DE DESTEKLENECEK

Saklama hizmetinde Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra USDC, EURC ve EURAU desteklenecek. EURAU, Deutsche Bank'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu DWS ile Flow Traders ve Galaxy Digital tarafından kurulan AllUnity'nin euroya endeksli dijital parası olarak biliniyor.

Banka, özel anahtarların korunmasında donanım tabanlı güvenlik sistemi kullanacak. İşlemler için birden fazla kişinin onayı gerekecek. Sıcak ve soğuk cüzdan ortamları birbirinden ayrılacak, yedekleme ve kurtarma kontrolleri de altyapının parçası olacak.

Deutsche Bank, ilerleyen dönemde desteklenen dijital varlıkların sayısını artırmayı değerlendiriyor. Yeni varlıkların eklenmesi müşteri talebine, ürün onayına, risk kontrollerine ve düzenleyici koşullara bağlı olacak. Tokenleştirilmiş finansal araçlar da hizmetin sonraki aşamaları arasında bulunuyor.

Banka, kripto saklama altyapısı için 2023'te İsviçre merkezli Taurus ile ortaklık kurmuştu. Son açıklama, yıllardır geliştirilen hizmetin düzenleyici onay aşamasına ulaştığını gösterdi.

Deutsche Bank Kurumsal Bankacılık Eş Başkanı Gerald Podobnik, dijital varlıkların geleneksel finans sisteminin yerine geçmediğini, mevcut piyasa altyapısını tamamladığını belirtti. Bankanın planı, kurumsal müşterilerin kripto varlıklara bankacılık altyapısı üzerinden erişme seçeneklerini genişletecek.

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