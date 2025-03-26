Dev şirket varlıklarına Bitcoin ekleme planını açıkladı

Oyun perakende devi GameStop, hazine rezervlerine Bitcoin ekleme kararıyla kripto para dünyasında ses getirdi. Şirketin yönetim kurulu, Bitcoin'i rezerv varlığı olarak kullanmayı oybirliğiyle onayladı. Bu stratejik hamle, GameStop'un elindeki yaklaşık 5 milyar dolarlık nakdin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Dev Şirket Nakit Rezervlerini Bitcoin ile Çeşitlendiriyor

GameStop, Bitcoin rezerv stratejisi benimseyen halka açık şirketler kervanına katıldı. Şirket, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken, yönetim kurulunun Bitcoin'i hazine rezerv varlığı olarak ekleme kararını oybirliğiyle aldığını duyurdu.

Şubat ayı başlarında GameStop CEO'su Ryan Cohen'in, kendisi ve MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın Donald Trump'ın Mar-a-Lago mülkünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması büyük yankı uyandırmıştı. Bu paylaşımdan birkaç gün sonra, Strive Asset Management'ın CEO'su Matt Cole, Cohen'e bir mektup göndererek GameStop'u elindeki yaklaşık 5 milyar dolarlık nakdin en azından bir bölümünü Bitcoin satın almak için değerlendirmeye davet etti. Vivek Ramaswamy tarafından kurulan Strive, ETF'leri üzerinden GameStop hisselerine sahip durumda.

Cole mektubunda, "GameStop'un oyun sektöründe öncü bir Bitcoin hazine şirketi haline gelerek finansal geleceğini dönüştürmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Cohen'in bu mektuba "Mektup alındı" şeklinde X (eski adıyla Twitter) üzerinden yanıt vermesi, konuyla ilgili beklentileri daha da arttırdı.

Bu gelişmenin ardından GameStop hisseleri, normal işlem saatlerinin dışında yüzde 5,7 oranında değer kazandı. Bitcoin ise habere sınırlı bir tepki vererek, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,2 artışla 88.500 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.