Dev şirket varlıklarına Bitcoin ekleme planını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Dev şirket varlıklarına Bitcoin ekleme planını açıkladı

Dev şirket varlıklarına Bitcoin ekleme planını açıkladı

GameStop, Bitcoin hazine stratejisini benimseyen şirketler arasına katıldı. Yönetim kurulu oybirliğiyle Bitcoin'i hazine rezerv varlığı olarak eklemeyi onayladı. CEO Ryan Cohen'in Michael Saylor ve Donald Trump ile bağlantıları, şirketin 5 milyar dolarlık nakdini değerlendirme şekli ilgi çekiyor.

26.03.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyun perakende devi GameStop, hazine rezervlerine Bitcoin ekleme kararıyla kripto para dünyasında ses getirdi. Şirketin yönetim kurulu, Bitcoin'i rezerv varlığı olarak kullanmayı oybirliğiyle onayladı. Bu stratejik hamle, GameStop'un elindeki yaklaşık 5 milyar dolarlık nakdin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Dev Şirket Nakit Rezervlerini Bitcoin ile Çeşitlendiriyor

GameStop, Bitcoin rezerv stratejisi benimseyen halka açık şirketler kervanına katıldı. Şirket, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken, yönetim kurulunun Bitcoin'i hazine rezerv varlığı olarak ekleme kararını oybirliğiyle aldığını duyurdu.

Şubat ayı başlarında GameStop CEO'su Ryan Cohen'in, kendisi ve MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın Donald Trump'ın Mar-a-Lago mülkünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması büyük yankı uyandırmıştı. Bu paylaşımdan birkaç gün sonra, Strive Asset Management'ın CEO'su Matt Cole, Cohen'e bir mektup göndererek GameStop'u elindeki yaklaşık 5 milyar dolarlık nakdin en azından bir bölümünü Bitcoin satın almak için değerlendirmeye davet etti. Vivek Ramaswamy tarafından kurulan Strive, ETF'leri üzerinden GameStop hisselerine sahip durumda.

Cole mektubunda, "GameStop'un oyun sektöründe öncü bir Bitcoin hazine şirketi haline gelerek finansal geleceğini dönüştürmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Cohen'in bu mektuba "Mektup alındı" şeklinde X (eski adıyla Twitter) üzerinden yanıt vermesi, konuyla ilgili beklentileri daha da arttırdı.

Bu gelişmenin ardından GameStop hisseleri, normal işlem saatlerinin dışında yüzde 5,7 oranında değer kazandı. Bitcoin ise habere sınırlı bir tepki vererek, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,2 artışla 88.500 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dev şirket varlıklarına Bitcoin ekleme planını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:23 Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:37:27. #7.12#
SON DAKİKA: Dev şirket varlıklarına Bitcoin ekleme planını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement