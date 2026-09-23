Dogecoin\'de üç aylık zirve: Yükseliş sürecek mi?

DOGE, 23 Eylül'ün ilk saatlerinde yaklaşık 0,1005 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte fiyat 0,09736 ile 0,1056 dolar arasında değişti. Haftalık kazanç yüzde 26'yı aşarken fiyatın gün içindeki zirvesinin altında kalması, yükselişin kesintisiz sürmediğini gösterdi.

Toparlanma, Bitcoin'deki yükselişin altcoin piyasasına yayıldığı döneme denk geldi. Dogecoin ile birlikte Shiba Inu ve Pepe gibi diğer memecoinlerde de alımlar görüldü. DOGE'nin son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştı.

VADELİ İŞLEMLERDE İKİ YÖNLÜ TASFİYE

Piyasadaki hareketlilik, fiyatın her iki yönüne pozisyon alan yatırımcıları da etkiledi. CoinGlass'ın izlediği borsalarda son 24 saatte yaklaşık 8,65 milyon dolarlık Dogecoin pozisyonu tasfiye edildi. Bunun 5,31 milyon dolarını düşüş, 3,34 milyon dolarını ise yükseliş beklentisiyle açılan işlemler oluşturdu.

Aynı veri sağlayıcısının kapsadığı piyasalarda vadeli işlem hacmi 4,12 milyar dolar, henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplam değeri ise yaklaşık 1,64 milyar dolar olarak kaydedildi. Açık pozisyon büyüklüğü, piyasadaki sözleşme miktarını gösteriyor. Tek başına yükseliş beklentisinin baskın olduğunu kanıtlamıyor.

Dogecoin'in 0,10 doların üzerine çıkmasıyla güçlenen toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı henüz netleşmedi. Fiyatın son zirveden geri gelmesi ve yükseliş yönündeki pozisyonların da tasfiye olması, haftalık kazanca rağmen kısa vadeli riskin sürdüğünü gösteriyor. Son işlemlerde DOGE, yeniden aştığı 0,10 dolar eşiğine yakın seyretti.