Donald Trump'ın kripto para kazancıyla dudak uçuklattı - Son Dakika
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Donald Trump'ın kripto para kazancıyla dudak uçuklattı

Donald Trump\'ın kripto para kazancıyla dudak uçuklattı
03.07.2025 11:31
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ABD'nin kripto para dostu başkanı Donald Trump'ın yüzü kripto para ile gülüyor. Analizler, Donald Trump'ın World Liberty Financial ve kendi memecoin projesi gibi kripto girişimleri sayesinde servetine 620 milyon dolar eklediğini gösteriyor.

Yapılan analizlere göre toplam servetinin 6 milyar doları aştığı tahmin edilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kripto para sektöründeki girişimleri aracılığıyla kişisel portföyüne yalnızca birkaç ay içinde 620 milyon dolar ekledi.

Trump Kasasını Doldurmaya Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto para yatırımları, servetine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Piyasa analistlerinin tahminlerine göre toplam varlığı 6 milyar doları aşan Trump, dijital varlık sektöründeki girişimleri sayesinde sadece birkaç ayda portföyüne 620 milyon dolar eklemeyi başardı.

Haziran ayı verilerine göre kripto varlıkları, Trump'ın toplam servetinin yaklaşık yüzde dokuzunu oluşturuyor. Bu oran, dijital varlıkların başkanın portföyündeki en yüksek seviyesini temsil ediyor. Servet artışının temel kaynakları arasında, ailesinin desteklediği World Liberty Financial kripto projesi ve başkana ait Official Trump memecoin'i bulunuyor. Trump'ın varlıklarının büyük bölümü hâlâ Trump Media and Technology Group hisselerinden ve gayrimenkul yatırımlarından oluşsa da kripto sektöründeki payı giderek artıyor.

Sektör uzmanlarının değerlendirmelerine göre Trump ailesi, World Liberty Financial projesinin 550 milyon dolarlık token satışından 390 milyon dolar gelir elde etti. Projenin yönetişim tokeni WLF'nin piyasa değerinin 2 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Abu Dabi merkezli yatırım fonu MGX'in, Binance kripto para borsası üzerinden gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması kapsamında, World Liberty Financial'ın USD1 stablecoin'i aracılığıyla yaklaşık 100 milyon dolar net kâr elde ettiği ifade ediliyor.

Trump'ın kişisel memecoin projesiyle ilgili açıklamaları bazı milletvekillerinin eleştirilerine neden oldu. Başkan, en büyük 220 token sahibine özel akşam yemeği ve VIP tur organize edeceğini duyurmuştu. Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın bu projeden elde ettiği varlıkların yaklaşık 150 milyon dolar değerinde olduğunu bildiriyor. Milyonlarca TRUMP token'ının önümüzdeki üç yıl boyunca kademeli olarak piyasaya sürüleceği ve başkanın ek token talep etme yetkisinin bulunup bulunmadığının henüz netleşmediği aktarılıyor.

Bu iki projeye ek olarak başkanın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, kripto madenciliği şirketi Hut 8'in iştiraki American Bitcoin'in yüzde yirmisine ortak. Şirket, haziran ayında ekipman alımı ve Bitcoin yatırımları için 220 milyon dolar sermaye topladı. American Bitcoin'in halka arz planları doğrultusunda Gryphon Digital Mining ile birleşme müzakereleri yürüttüğü öğrenildi.

Ocak ayında göreve başlamasından bu yana Trump'ın kripto sektörüyle yakın ilişkisi, siyasi çevrelerde tartışmalara yol açtı. Temsilciler Meclisi ve Senatodaki Demokrat Parti üyeleri, başkan, başkan yardımcısı, Kongre üyeleri ve ailelerinin dijital varlık sahibi olmasını veya tanıtımını yapmasını yasaklayacak yasa teklifleri sundu. Demokratların her iki mecliste azınlıkta bulunması nedeniyle bu öneriler yeterli Cumhuriyetçi desteği bulamadı ancak konunun gündemde kalması bekleniyor. Bu hafta Senato'da gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Oregon Senatörü Jeff Merkley, başkanın kripto yatırımlarından doğan çıkar çatışmalarını ele alan bir değişiklik önergesi sundu.

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Son Dakika Kripto Para Donald Trump'ın kripto para kazancıyla dudak uçuklattı - Son Dakika

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