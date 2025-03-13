Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı

Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı

Trump Ailesi'nin temsilcileri, kripto borsası Binance'in ABD kolunda hisse almak için görüşmeler yürütüyor. Bu gelişme, şirketin kurucusu Changpeng Zhao'nun affedilmesi yürüttüğü girişimler ile aynı zamana denk geldi.

13.03.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump Ailesi, Binance'in ABD kolunda önemli bir finansal pay elde etmek üzere görüşmeler yapıyor. Bu hamle, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun yasal sıkıntıları ve affedilme çabaları ile aynı zamana geldi. Ailenin bu stratejik adımı, kripto para piyasasındaki varlıklarını genişletme yolunda dikkate değer bir gelişme olarak görülüyor.

Binance, Trump Ailesi ile Ortaklık Yolunda

The Wall Street Journal (WSJ) haberine göre Trump ailesi, Binance kripto borsasının ABD kolunda finansal hisse edinmek için görüşmeler yürütüyor. Bu görüşmeler, şirketin kurucusu Changpeng Zhao'nun dört aylık hapis cezasını yeni tamamladığı ve Trump yönetiminden af talebinde bulunduğu döneme denk geliyor.

WSJ'ye konuşan konuya yakın kaynaklara göre Binance geçtiğimiz yıl Trump'ın yakın çevresine ulaşarak şirketi sürgünden ABD'ye döndürme planının parçası olarak aileyle iş birliği teklif etti. Anlaşma, ya Trump ailesinin doğrudan hisse alması ya da ailenin desteklediği World Liberty Financial üzerinden gerçekleşebilir.

Trump'ın uzun süredir arkadaşı olan ve şu anda Orta Doğu ve Ukrayna müzakerecisi olarak görev yapan Steve Witkoff'un görüşmelere dahil olduğu iddia edilirken, bir şirket yetkilisi bu iddiaları yalanladı. Witkoff ve iki oğlu, Trump ailesiyle birlikte World Liberty Financial'ın kurucu ortakları arasında yer alıyor.

2017'de Şangay'da kurulan Binance, 2023'te kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunarak 4,3 milyar dolar ceza ödedi. ABD yetkilileri, şirketin yaptırım uygulanan gruplarla işlemleri kolaylaştırdığını ve Amerikalı kullanıcıları konumlarını gizlemeye teşvik ettiğini belirledi.

Bu süreçte Zhao, şirketteki CEO'luk görevinden istifa etmek zorunda kaldı ancak halen şirketin en büyük hissedarı konumunda. Kısa bir süre önce Binance, BAE destekli yatırımcı MGX'in şirkette 2 milyar dolarlık azınlık hissesi aldığını duyurdu.

Zhao'nun affedilmesi, Binance'in ABD pazarına dönüşünü kolaylaştırabilir ve Trump ailesi için de büyüyen kripto pazarında önemli bir fırsat sunabilir. Yasal sorunlar öncesinde yüzde 27'lik pazar payıyla Coinbase'in güçlü rakibi olan Binance.US, şu anda yüzde 1'in biraz üzerinde bir paya sahip.

Olası bir af, Binance'in ABD kolunu ana şirketle birleştirerek küresel bir yapı oluşturmasına imkan verebilir. Ayrıca, suç kaydı olan hissedarlara sahip şirketlerin kripto lisansı alamadığı Avrupa Birliği'nde de faaliyete geçme fırsatı doğabilir.

Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
İnci Taneleri’nin Dilber’inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’dan kazanacağı ücret belli oldu Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti
Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarındaki etiket farkı nedeniyle şaşkın Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarındaki etiket farkı nedeniyle şaşkın
Isparta’da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı Isparta'da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı
Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
Binlerce ton Türk yumurtası aldılar Binlerce ton Türk yumurtası aldılar
Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Bakanlık’tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama
Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar Yaşlı kadını kolundaki 3 bilezik için 8 bıçak darbesiyle öldürüp cesedini yaktılar
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada

08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
08:16 Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
05:16 Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
23:29 Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 16:29:18. #7.11#
SON DAKİKA: Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.