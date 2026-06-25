Dünya Kupası tahmin piyasalarında dengeleri değiştirdi

Polymarket'in futbol kategorisi, Dünya Kupası'nın ilk on gününde 2 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, önceki on günlük döneme göre yüzde 300'lük bir artışa işaret ediyor. Kategorinin günlük ortalama hacmi de turnuva öncesindeki aydan bu yana 53 milyon dolardan yaklaşık 220 milyon dolara yükseldi.

Bu yükselişin ardındaki etken basit bir mekanizmaya dayanıyor. Dört yılda bir düzenlenen ve bir ay boyunca her gün birden fazla maçın oynandığı turnuvada her karşılaşma, 90 dakika içinde sonuçlanan kısa vadeli bir olay piyasası işlevi görüyor.

KALSHI AÇIK POZİSYONU 1,16 MİLYAR DOLAR

Dünya Kupası'ndan yararlanan tek platform Polymarket değil. Kalshi'nin toplam açık pozisyonu geçen perşembe 1,16 milyar dolarla rekor kırdı ve ilk kez 1 milyar dolar eşiğini aştı. Bu, Kalshi'nin açık pozisyonunda yıl başından bu yana yüzde 350'lik bir artışa denk geliyor. Buna karşın Polymarket'in açık pozisyonu turnuva boyunca yatay seyretti, platformun CFTC denetimindeki ABD kolu ise yalnızca sınırlı bir artışla Nisan 2026 zirvelerine bile ulaşamadı.

Asıl dikkat çekici tablo, iki platform arasındaki bu ayrışmadan çıkıyor. Kalshi'nin açık pozisyonu işlem hacminden daha hızlı büyüyor. Bu da kullanıcıların pozisyonlarını daha uzun süre tuttuğuna ve kısa al-sat yerine daha büyük yönlü pozisyonların oluştuğuna işaret ediyor. Kalshi'nin CFTC denetimli altyapısı ve doğrudan dolar giriş kanalı, varlıklarını ABD dışında tutmak istemeyen kurumsal ve yüksek varlıklı yatırımcılar için yapısal bir avantaj sağlıyor. Dünya Kupası, bu talebi geniş ölçekte ortaya çıkaracak kadar büyük olan ilk etkinlik oldu.

Düzenlemeye tabi bir ABD bahis platformu ve takas altyapısına sahip olan Kalshi böylece Polymarket'in ABD kolunun yanı sıra DraftKings ve FanDuel gibi büyük bahis şirketleriyle de doğrudan rekabet ediyor.