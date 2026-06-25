Dünya Kupası tahmin piyasalarında dengeleri değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası tahmin piyasalarında dengeleri değiştirdi

Dünya Kupası tahmin piyasalarında dengeleri değiştirdi
25.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası tahmin piyasalarını hareketlendirdi. Polymarket'in futbol kategorisindeki işlem hacmi turnuvanın ilk on gününde yüzde 300 artarken, rakip Kalshi'nin toplam açık pozisyonu ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Polymarket'in futbol kategorisi, Dünya Kupası'nın ilk on gününde 2 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, önceki on günlük döneme göre yüzde 300'lük bir artışa işaret ediyor. Kategorinin günlük ortalama hacmi de turnuva öncesindeki aydan bu yana 53 milyon dolardan yaklaşık 220 milyon dolara yükseldi.

Bu yükselişin ardındaki etken basit bir mekanizmaya dayanıyor. Dört yılda bir düzenlenen ve bir ay boyunca her gün birden fazla maçın oynandığı turnuvada her karşılaşma, 90 dakika içinde sonuçlanan kısa vadeli bir olay piyasası işlevi görüyor.

KALSHI AÇIK POZİSYONU 1,16 MİLYAR DOLAR

Dünya Kupası'ndan yararlanan tek platform Polymarket değil. Kalshi'nin toplam açık pozisyonu geçen perşembe 1,16 milyar dolarla rekor kırdı ve ilk kez 1 milyar dolar eşiğini aştı. Bu, Kalshi'nin açık pozisyonunda yıl başından bu yana yüzde 350'lik bir artışa denk geliyor. Buna karşın Polymarket'in açık pozisyonu turnuva boyunca yatay seyretti, platformun CFTC denetimindeki ABD kolu ise yalnızca sınırlı bir artışla Nisan 2026 zirvelerine bile ulaşamadı.

Asıl dikkat çekici tablo, iki platform arasındaki bu ayrışmadan çıkıyor. Kalshi'nin açık pozisyonu işlem hacminden daha hızlı büyüyor. Bu da kullanıcıların pozisyonlarını daha uzun süre tuttuğuna ve kısa al-sat yerine daha büyük yönlü pozisyonların oluştuğuna işaret ediyor. Kalshi'nin CFTC denetimli altyapısı ve doğrudan dolar giriş kanalı, varlıklarını ABD dışında tutmak istemeyen kurumsal ve yüksek varlıklı yatırımcılar için yapısal bir avantaj sağlıyor. Dünya Kupası, bu talebi geniş ölçekte ortaya çıkaracak kadar büyük olan ilk etkinlik oldu.

Düzenlemeye tabi bir ABD bahis platformu ve takas altyapısına sahip olan Kalshi böylece Polymarket'in ABD kolunun yanı sıra DraftKings ve FanDuel gibi büyük bahis şirketleriyle de doğrudan rekabet ediyor.

Kripto Para, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dünya Kupası tahmin piyasalarında dengeleri değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:32
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de en çok ölümün olduğu ilimiz
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 13:00:21. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası tahmin piyasalarında dengeleri değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.