Ekonomist Peter Schiff: \'Bitcoin 20 bin doların altına düşecek\'

Schiff, X platformunda yaptığı paylaşımda "Bitcoin için dip oluştuğunu söyleyebilmek için piyasada çok fazla rehavet var." dedi. Ekonomist, bu tabloda 50 bin doların kırılmasıyla fiyatın 20 binin altına hızla gerileyeceğini öngördü. Açıklamalar, Bitcoin'in yaklaşık 67 bin dolar seviyesinde işlem gördüğü, son 24 saatte yüzde 4'ün, son 30 günde ise yüzde 16'nın üzerinde gerilediği bir dönemde geldi.

Schiff'e göre öngördüğü düşüş, uzun vadeli tutum sergileyen yatırımcıları bile pozisyon kapatmaya yetecek şiddette olacak. Altın savunuculuğuyla tanınan ekonomist ayrıca Bitcoin çöküşünün geniş risk varlıklarına yayılıp yayılmayacağını ya da kripto para piyasasıyla sınırlı kalıp kalmayacağını sorguladı. Her iki senaryonun da yatırımcıları "değer ve güvenliğe" yönelteceğini savundu.

STRATEGY'NİN STRC HİSSESİNE ELEŞTİRİ

Schiff'in eleştirileri Strategy'ye de uzandı. STRC hissesinin 96 doların altında işlem gördüğünü ve mevcut getiri oranının yüzde 12'ye yükseldiğini kaydeden ekonomist, yatırımcı güveninin sarsılması durumunda hisse fiyatının düşmeye devam edeceğini belirtti. Bu tablonun şirketi 100 dolarlık itibari değeri korumak için resmi kupon oranını yükseltmek zorunda bırakacağını, bunun da fiyatı daha aşağı çekeceğini öne sürdü. Schiff bu kısır döngüyü "ölüm sarmalı" olarak tanımladı.

Bu süreçte Strategy, 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin sattı. Şirket 32 Bitcoin'i 2,5 milyon dolara elden çıkararak bu geliri tercihli hisse senedi temettülerine ayırdı. Toplam portföyünde 843 binin üzerinde Bitcoin bulunan şirket açısından söz konusu satış marjinal düzeyde kalıyor. Schiff ise STRC yapısının göründüğünden daha kırılgan olduğunu düşünüyor.

PİYASADA KARŞI SESLER

Kripto para çevrelerinin tamamı Schiff'in öngörüsünü paylaşmıyor. Kripto para yorumcusu Alex Marzell, Bitcoin'in 20 bin dolara gelmesi durumunda bunun yalnızca nakit rezervini sınayacağını söyledi. Bitget CEO'su Gracey Chen de benzer bir tutum sergiledi. Chen, küresel para arzındaki genişlemenin Bitcoin dahil emtia fiyatlarını desteklediğini ve 50 bin dolar seviyesini alım noktası olarak gördüğünü açıkladı. Kısa vadeli riskler arasında tüketici enflasyonu baskısını, olası faiz artırımlarını, büyük Bitcoin sahipleri ve Mt. Gox alacaklılarının satış baskısını ile yapay zeka şirketi halka arzlarının çekeceği likiditeyi sıraladı.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno ise Bitcoin talebinin aylık 232 bin Bitcoin hızıyla daraldığını açıkladı. Moreno, düzeltmenin makroekonomi veya borsadan bağımsız biçimde, salt talep zayıflığından beslendiğini öne sürdü. Bu değerlendirme, Bitcoin'in dağıtım baskısı ve gerileyen yatırımcı güveniyle beslenen bir "yavaş kanama" evresine girdiğini öne süren Bitfinex analiziyle örtüşüyor.