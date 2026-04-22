Etherealize, ETH için uzun vadeli fiyat hedefini güncelledi

Analizin temel dayanağı altın ve Bitcoin'in birleşik parasal primini esas alıyor. Bu iki varlığın toplam piyasa değeri bugün itibarıyla yaklaşık 31 trilyon dolara ulaşıyor. ETH'nin mevcut dolaşım arzı olan 121 milyon token dikkate alındığında, söz konusu primi yakalaması halinde ETH başına fiyatın 250 bin doların üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

Rapor, ETH'nin altın ve Bitcoin'in aksine hem değer saklama hem de üretken bir varlık işlevi gördüğünü öne sürüyor. Proof-of-stake konsensüs mekanizması aracılığıyla yıllık yüzde 2 ila 4 staking getirisi sunan ETH, büyüyen bir DeFi ve stablecoin ekonomisi taşıyor. Bunun yanı sıra işlem ücretlerinin bir bölümünün yakılması ağın yıllık arz artışını yüzde 1,5 ile sınırlıyor. Kullanımın yoğunlaşmasıyla arzın deflatif bir seyir izlemesi de mümkün.

BİTCOİN'E KARŞI ETHEREUM TEZİ

Etherealize kurucu ortağı Vivek Raman, Bitcoin'i "kesinleşmiş bir gerçek" olarak nitelendirirken ETH'yi "diğer aday" olarak konumlandırdı. "Ethereum'un küresel finansal sistemin omurgası haline geleceğini ve dijital varlıklar arasında bir ya da iki tanesinin değer saklama aracına dönüşeceğini düşünüyoruz." dedi. Şirketten Mike McGuiness ise ETH'nin bileşik getiri sağlayan özelliğini öne çıkararak "Ethereum esasında Bitcoin'den daha iyi bir para birimi, Bitcoin bileşik getiri sağlamıyor." ifadesini kullandı.

McGuiness, Bitcoin'in uzun vadede güvenlik bütçesi sorunuyla yüzleşebileceğini de savundu. 21 milyon Bitcoin'in tamamı madenden çıkarıldığında işlem ücretlerinin blok sübvansiyonunun yerini dolduramayabileceğini, bunun da madenci teşviklerini zayıflatarak ağ güvenliğini tehdit edebileceğini öne sürdü.

Rapor, Ethereum'u tokenlaştırılmış varlıklar, stablecoinler ve DeFi ekosisteminde hâlihazırda hâkim uzlaşma katmanı olarak tanımlıyor. Wall Street destekli Canton, Stripe bünyesinde geliştirilen Tempo ve gerçek dünya varlığı (RWA) konuşlandırmalarında öne çıkan Solana bu liderliği zorlayan rakipler arasında sayılıyor. Raman, alternatif birinci katman ağlarının ETH ile değil Ethereum L2'leriyle rekabet ettiğini ve bu ağların ETH kadar merkezi olmayan ya da izinsiz bir yapıya sahip bulunmadığını öne sürdü.