Ethereum (ETH) cuma günü 1579 dolara inerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü, bu sabah ise 1535 dolara kadar geriledi. Kripto paranın cuma günü sona eren haftadaki kaybı yüzde 16'ya ulaşarak Bitcoin'in (BTC) yüzde 13'ü aşan düşüşünü geride bıraktı.

Ethereum yılbaşından bu yana yüzde 45 değer kaybetti ve 1700-1750 dolarlık destek bölgesinin de altına indi. Fiyat günlük grafikteki 20, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalıyor.

ETHEREUM'DA 331 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Destek seviyesinin kırılması kaldıraçlı işlemlerde kayıpları büyüttü. Ethereum pozisyonlarında cuma günü 24 saat içinde 331 milyon dolarlık tasfiye yaşandı, bir yatırımcının 11,98 milyon dolarlık yükseliş yönlü pozisyonu fiyat 1639 dolara indiğinde zorla kapatıldı.

Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanı olduğu BitMine'ın Ethereum yatırımındaki gerçekleşmemiş zarar 10,1 milyar dolara ulaştı. Şirket Ethereum arzının yüzde 5'ini almayı hedefliyor.

ETHEREUM FONLARINDAN 200 MİLYON DOLARI AŞAN ÇIKIŞ

ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden 16-19 Kasım'daki dört işlem gününde 208,5 milyon dolar net çıkış oldu. Çıkışların yaklaşık üçte ikisi 131,2 milyon dolarla perşembe gününe denk geldi.

Analist Michaël van de Poppe, "Bir gün daha geçiyor ve ETH Bitcoin karşısında hiç kıpırdamıyor" diyerek altcoinlerdeki zayıflığın sürebileceği uyarısında bulundu. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 7 değer kaybeden Ethereum 1630 dolardan işlem görüyor.