Ethereum (ETH) için 57 milyon dolarlık dev yatırım

Halka açık teknoloji şirketi BTCS, Ethereum ekosisteminde büyük bir büyüme adımı. Maryland merkezli şirket duyurduğu finansman anlaşmasıyla Blockchain altyapı yaklaşımını güçlendiriyor. CEO Charles Allen, bu hamlenin Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin rezerv oluşturma modelini takip ettiğini belirtti.

Kurumsal Kripto Yatırımlarında Ethereum Dönemi

BTCS'nin finansman anlaşması, yatırım firması ATW Partners öncülüğünde gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında şirket, ilk etapta 7,8 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etti. Bu tahviller, hisse başına 5,85 dolar sabit fiyatla BTCS adi hisselerine dönüştürülebilecek. Bu fiyat, şirketin 13 Mayıs'taki 1,99 dolarlık hisse değerinden yaklaşık yüzde 200 daha yüksek.

Tahviller iki yıllık vade ve yüzde 6 yıllık faiz oranına sahip. BTCS, karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak ek 50 milyon dolarlık finansman çekme opsiyonuna sahip. Yatırımcılar ayrıca sonraki beş yıl için her biri 2,75 dolardan 1,9 milyon hisse satın alma hakkı elde etti.

CEO Charles Allen, şirketin stratejisini açıklarken "Ethereum maruziyetimizi artırmak ve staking ile blok inşa operasyonlarımız aracılığıyla tekrarlayan gelir sağlamak için disiplinli bir strateji yürütüyoruz." dedi. Bu açıklama, BTCS'nin uzun vadeli büyüme hedeflerini ortaya koyuyor.

Finansman anlaşması, şirketin yakın zamanda ETH edinmek için kredi protokolü Aave'i kullanmasını takip ediyor. Ancak şirket, bu protokol aracılığıyla ne kadar Ethereum aldığını açıklamadı. BTCS'nin bu hamlesi, Ethereum'un piyasa değerinin 12 Mayıs'ta yüzde 42 artmasının ardından geldi.

Ethereum'un değer artışı, Pectra güncellemesini takiben gerçekleşti ve kripto varlığın piyasa değeri Coca-Cola ve Alibaba'nın piyasa büyüklüklerini aştı. Bu gelişme, Ethereum'u piyasa değeri bakımından 39. en büyük varlık konumuna taşıdı. BTCS'nin Ethereum odaklı stratejisi, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin arttığı bir dönemde dikkat çekiyor.