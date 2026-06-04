Ethereum hazine şirketi Bitmine Strategy\'nin izinden gidiyor

Şirket, SEC'e sunduğu bildirimde yüzde 9,5 kuponlu Seri A süresiz imtiyazlı hisse senedinden 3 milyon adet, hisse başına 100 dolardan ihraç edeceğini açıkladı. BMNP kısaltmasıyla işlem görecek hisse, ihraçtan sonraki 30 gün içinde borsaya kote edilecek. Hisse-tahvil karması niteliğindeki bu araç kapsamında her 100 dolarlık hisse için Bitmine haftalık temettü ödeyecek. Yıllık toplam ödeme 9,50 dolara ulaşacak.

Bitmine, ihraçtan elde edilecek gelirleri ek Ethereum satın almak, Made in America Validator Network (MAVAN) aracılığıyla stake ve doğrulayıcı altyapısını genişletmek ve adi hisse geri alımı için kullanmayı planlıyor. Bitmine şu an toplam Ethereum arzının yüzde 4,49'una sahip. 11 ayda "yüzde 5 hedefinin" yüzde 90'ına ulaştığını açıklayan şirket, 4,7 milyon ETH'yi stake ediyor. Bu pozisyonun güncel piyasa değeri yaklaşık 8,3 milyar dolar olurken gerçekleşmemiş zarar yaklaşık 9 milyar dolara ulaşıyor.

Bu yapı, Strategy'nin Temmuz 2025'te piyasaya sürdüğü STRC (Stretch) adlı süresiz imtiyazlı hisse senediyle örtüşüyor. Ancak Bitmine'in sabit yüzde 9,5 oranının aksine STRC, 100 dolar yakınında istikrarlı bir fiyat hedefiyle Strategy'nin aylık güncellediği değişken bir kur uyguluyor. Mayıs ayında SEC'e sunulan bir bildirime göre STRC, dokuz ayda piyasa değerini 8,5 milyar dolara taşıdı ve bu rakamla dünyanın en büyük imtiyazlı hissesi oldu. Strategy CEO'su Phong Le, "Dijital kredi, STRC ile birlikte büyük bir başarıya imza attı. STRC güçlü talep, yüksek likidite ve düşük oynaklık sergiledi." dedi.

ETHEREUM VE BİTMİNE HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ

İhraç, Ethereum yatırımcıları açısından çalkantılı bir dönemde açıklandı. Ethereum son yedi günde yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederek perşembe günü 1.734 dolara geriledi ve 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Bitmine hisseleri de çarşamba günü yaklaşık yüzde 6 düşerek 16,90 dolara indi. Bu rakam, Haziran 2025'teki Ethereum stratejisine geçişten bu yana görülen en düşük kapanışa karşılık geliyor.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, fiyat düşüşünün Ethereum'un güçlenen temellerini yansıtmadığını savundu. "Kripto para baharının henüz erken aşamalarında olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuzda bu durum şaşırtıcı değil." dedi.