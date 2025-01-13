Ethereum piyasası balina satışıyla sarsıldı

Kripto Para

Ethereum piyasası büyük bir yatırımcının satış kararıyla sarsıldı. Yaklaşık üç hafta önce Binance borsasından 81,3 milyon dolar değerinde 24.029 ETH çeken balina, son işleminde 33 milyon DAI karşılığında varlıklarının önemli bir kısmını sattı.

Ethereum Balinası Milyonlarca Dolarlık Zararı Göze Aldı

Üç farklı cüzdan üzerinden gerçekleşen satış işlemi, Ethereum fiyatının 3.280 dolar seviyesinde olduğu bir noktada gerçekleştirildi. Bu hareket, kripto piyasalarında dikkat çekici bir harekete neden oldu.

Satış sonrası balinanın portföyünde hala 13.959 ETH bulunuyor. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 45,48 milyon dolara denk geliyor.

Ethereum Blockchain ağı bu gelişmelere rağmen teknolojik ilerlemeye devam ediyor. Pectra ve Fusaka güncellemeleri yaklaşırken Ethereum'un kullanılabilirliği artırma planları sürdürülüyor.

Kripto analiz platformlarından gelen veriler, birçok ETH yatırımcısının uzun vadeli pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, protokolün yapay zeka entegrasyonu ve gelecek on yıldaki projeksiyonları hakkındaki planlarını açıklamaya devam ediyor.