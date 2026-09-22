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Ethereum rallisi hızlandı

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Ethereum rallisi hızlandı
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Ethereum, 2 bin 800 doların üzerini gördükten sonra günlük kazancının büyük bölümünü korudu. Yükseliş sırasında düşüş yönlü kaldıraçlı işlemlerde yaklaşık 199 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Vadeli piyasadaki hareketlilik de arttı.

Son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kazanan Ethereum, 2 bin 770 dolar civarında işlem görüyor. Gün içindeki en yüksek fiyat 2 bin 803 dolara yaklaşırken en düşük seviye yaklaşık 2 bin 639 dolar oldu. Bitcoin'in 87 bin dolara ulaştığı rallide Ethereum da 2 bin 700 doların üzerine yerleşti.

CoinGlass'ın takip ettiği borsalarda Ethereum'a bağlı işlemlerde son 24 saatte yaklaşık 233 milyon dolarlık pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Bunun 198,7 milyon doları düşüş, 33,9 milyon doları ise yükseliş yönlü işlemlerden oluştu. Tasfiyelerin yaklaşık yüzde 85'i fiyatın gerilemesini bekleyenlerin pozisyonlarında gerçekleşti.

ETHEREUM'DA TASFİYELER 233 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Ethereum, tasfiye tutarında Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde Bitcoin işlemlerinde yaklaşık 615 milyon dolarlık pozisyon kapatılırken takip edilen piyasalardaki toplam tasfiye 1,09 milyar dolara ulaştı. Ethereum işlemleri bu tutarın yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Düşüş yönlü kaldıraçlı işlemlerde fiyat yükseldikçe zarar büyüyor. Teminatı yetersiz kalan pozisyonların kapatılması için oluşan alım emirleri de yükselişi hızlandırabiliyor. Tasfiye rakamları, kapatılan sözleşmelerin toplam değerini gösteriyor. Yatırımcıların doğrudan nakit kaybı bu tutardan farklı olabiliyor.

BINANCE'TE VADELİ POZİSYONLAR BÜYÜDÜ

Fiyatın toparlanmasına Binance'teki açık Ethereum pozisyonlarının büyümesi de eşlik etti. CryptoQuant verilerine göre henüz kapatılmamış vadeli sözleşmelerin toplam değeri 21 Eylül'de yaklaşık 6,58 milyar dolara ulaştı. Böylece ocaktan bu yana en yüksek seviye görüldü.

Ağustos sonunda yaklaşık 4,8 milyar dolar olan tutar, bir aydan kısa sürede yüzde 37 arttı. Yaklaşık 1,78 milyar dolarlık fark, açık pozisyonların dolar cinsinden değerindeki değişimi gösteriyor. Ethereum fiyatındaki artış da bu değeri yükseltebildiği için farkın tamamı yeni para girişi anlamına gelmiyor.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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