Ethereum topluluğu ekosistem fonlamasının kaynağını sorguluyor - Son Dakika
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Ethereum topluluğu ekosistem fonlamasının kaynağını sorguluyor

Ethereum topluluğu ekosistem fonlamasının kaynağını sorguluyor
23.06.2026 16:16
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Ethereum Foundation'ın daha geniş ekosistem hamlesi, fonlama, hesap verebilirlik ve iletişim üzerine yeni bir tartışma başlattı. Ethereum (ETH) fiyatının zayıf seyrettiği bir dönemde kullanıcılar, kuruluşa bağlı ekosistem gruplarının kaynağını sorgulamaya başladı.

Tartışma, Ethlabs, EthAppsGuild ve Argot gibi grupların öne çıkmasının ardından alevlendi. Bu gruplar, Ethereum araştırması, araç geliştirme ve benimseme çalışmalarını daha bağımsız organizasyonlara yayma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Yeni grupların dikkat çekmesiyle "Tüm bunların parasını kim ödüyor?" sorusu topluluğun bir kesiminde merkezi hale geldi. Tartışma yalnızca Ethereum'un kamu yararına projeleri fonlayıp fonlamamasını içermiyor, bütçelerin ve büyük destekçilerin ETH zayıf seyrederken nasıl açıklandığını da kapsıyor.

ETH, 2026 boyunca zorlu bir dönemden geçti ve yükseliş denemeleri net bir toparlanmaya dönüşemedi. Zayıf fiyat hareketi, yatırımcılar maliyetleri ve rakip ağların rekabetini izlerken ekosistem harcamalarını daha hassas hale getirdi. Bir kesim, Ethereum liderlerinin ETH talebine, Layer 2 ekonomisine ve ana zincire daha net değer dönüşüne odaklanması gerektiğini savunuyor. Fonlamayı destekleyenler ise çekirdek altyapının bakım ve yükseltmeye ihtiyaç duyması nedeniyle araştırma ve geliştirmenin zayıf piyasada durdurulamayacağını belirtiyor.

ETHLABS ETHEREUM İÇİN BAĞIMSIZ YAPI OLARAK KURULDU

Bu hafta gündeme gelen Ethlabs, Joe Lubin'in yanı sıra Bitmine, Sharplink, Anchorage, Octant ve SNZ gibi Ethereum ekosistemi katılımcılarının desteğiyle kuruldu. Grup, kuruluşun beş eski araştırmacısını bünyesine kattı ve uzlaşma hızı, ağ kapasitesi, yerel varlık ihracı, zincirler arası birlikte çalışabilirlik ve Ethereum'un parasal tasarımına odaklanacak. Ethlabs'ın genel müdürü Ansgar Dietrichs, çekirdek protokole uzun süredir katkı veren geliştiriciler olarak Ethereum'un temel teknolojisini ilerletmek için bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş kurduklarını söyledi.

Ethlabs ne kadar fon aldığını açıklamadı. Grup, katkıları harici bir hibe yöneticisinin yöneteceğini ve destekçilere üç aylık raporlama ile yıllık bağımsız denetim sunulacağını belirtti. Ayrıca destekçilerin araştırma önceliklerini, teknik yol haritalarını veya kurumsal kararları kontrol etmeyeceğini açıkladı. Tartışmadaki bir diğer grup Argot ise Solidity dahil Ethereum'un çekirdek programlama dillerini ve araçlarını sürdüren bağımsız bir araştırma ve geliştirme kuruluşu olarak tanımlanıyor.

DESTEK PROGRAMI 2024'TE 44,4 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Kuruluşun Ekosistem Destek Programı da uzun süredir bir fonlama rolü üstleniyor. Program 2024'te 44,4 milyon dolarlık destek sağladı. Bu tutar 677 projeye dağıtıldı. Bir önceki yıl ise 498 projeye 61,1 milyon dolar verilmişti. Bu geçmiş, gruplar yasal olarak ayrı olsa bile topluluğun yeni oluşumları daha geniş ekosistem fonlamasıyla ilişkilendirmesini açıklıyor.

Tepki, Ethereum'un fonlama yapısına ilişkin daha geniş bir tartışmanın ortasında geldi. Kuruluşun eski araştırmacısı Dankrad Feist, Ethereum için 1 milyar dolarlık yeni bir organizasyon önerdi. Diğer bazı geliştiriciler ise mevcut destek modelleri küçülürse çekirdek geliştirme fonlamasının baskı altına girebileceği uyarısında bulundu. Şimdilik anlaşmazlık yalnızca harcamalarla sınırlı kalmıyor. Ethereum'un fonlama tercihlerini nasıl açıkladığına duyulan güven de tartışmanın bir parçası haline geliyor.

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