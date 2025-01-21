Ethereum Vakfı DeFi pazarına adım atıyor

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Ethereum ekosisteminin en büyük kurumsal yapısı olan Ethereum Vakfı, harekete geçti. Vakfın yeni liderlik pozisyonuna atanan Hsiao-Wei Wang tarafından duyurulan hamle, yaklaşık 1 milyar dolarlık ETH varlığının bir kısmının DeFi protokollerinde değerlendirilmesini öngörüyor. Bu gelişme, ETH'nin piyasa performans düşüklüğü ve rakip Blockchain ağı Solana'dan gelen rekabet baskısı altında şekilleniyor.

Ethereum Vakfı DeFi Ekosisteminde Yeni Dönem Başlatıyor

Ethereum Vakfı, kripto varlık yönetiminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Vakıf yönetimi, Safe protokolü üzerinden 3/5 çoklu imza cüzdanı kurdu. Bu cüzdan, DeFi ekosisteminde aktif katılım için kullanılacak 50.000 ETH'yi barındıracak.

Ethereum kurucu ortakları Vitalik Buterin ve Joe Lubin, vakfın yönetim yapısında "büyük değişiklikler" olacağını duyurdu. Bu açıklama, topluluk tepkilerinin ardından geldi. Vakıf, maaş ödemeleri için ETH satışı yaparak piyasada satış baskısı oluşturmakla eleştiriliyordu.

Ethereum Vakfı'nın DeFi katılımı, ekosistemde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. University College Dublin işletme okulu öğretim görevlisi Paul Dylan-Ennis, bu hamlenin Ethereum ekosistemi için ortak bir zemin oluşturabileceğini belirtti.