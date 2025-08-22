Ethereum ve Solana cüzdanları için gelişmiş güvenlik dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ethereum ve Solana cüzdanları için gelişmiş güvenlik dönemi

Ethereum ve Solana cüzdanları için gelişmiş güvenlik dönemi
22.08.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto güvenlik sektöründe önemli bir birleşme gerçekleşti. Kerberus, Ethereum ve Solana cüzdanları için dolandırıcılık karşıtı uzantı Pocket Universe şirketini yedi haneli anlaşmayla satın aldı. Hamle, şirketi Web3 güvenliğinde lider konuma taşıyor.

Web3 güvenlik sektöründe yaşanan bu satın alım, Kerberus'un agresif büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, 2024'te Fire'ı satın almasının ardından ikinci büyük hamleyle sektördeki konumunu pekiştiriyor. Üç yıldır sıfır kayıp yaşayan teknoloji Web3 güvenliğinde yeni dönem açıyor. Chainalysis verilerine göre 2024'te 40 milyar dolar kripto çalındı.

Blockchain Güvenlik Devi Kerberus, Pocket Universe Satın Alımını Tamamladı

Pocket Universe'ün 200.000 aktif kullanıcısı, Kerberus'un erişimini önemli ölçüde genişletirken, şirketin Ethereum Virtual Machine zincirleri ve Solana Blockchain ekosistemindeki varlığını güçlendiriyor.

Kerberus yetkilisi Danor Cohen, mülkiyetindeki teknolojinin benzersiz tespit algoritması sayesinde neredeyse üç yılda sıfır kullanıcı kaybıyla zamanın testinden geçtiğini vurguladı.

Şirket, Pocket Universe'ü yerel Sentinel3 güvenlik uzantısına entegre ederek virüs korumalarını tüm Ethereum Virtual Machine zincirleri ve Solana'ya genişletecek. Kullanıcı deneyiminin "dokunulmamış" kalması planlanıyor.

Bu hamle, Kerberus'un yaklaşık bir yıl içindeki ikinci satın almasını işaret ediyor. Chainalysis verilerine göre, yasa dışı adresler 2024'te 40 milyar doların üzerinde kripto para aktardı.

Uzmanlar, kullanıcıların bu yıl 4 milyar doların üzerinde kripto kaybetme yolunda olduğunu tahmin ediyor. Kripto hırsızlıkları genellikle sosyal mühendislik saldırılarıyla ilişkilendirilse de kötü amaçlı yazılım normal kullanıcılar ve kurumlar için sürekli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum ve Solana cüzdanları için gelişmiş güvenlik dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ethereum ve Solana cüzdanları için gelişmiş güvenlik dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.