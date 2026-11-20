Ethereum (ETH), kripto piyasasını aşağı çeken satış dalgasında bugün yüzde 3'ü aşan bir kayıpla 1740 dolar civarına geriledi. Kripto paranın kasımdaki kaybı yaklaşık yüzde 23'e ulaşırken yılbaşından bu yana düşüşü yüzde 41'i aştı.

Analist CryptoPatel'in değerlendirmesi net: "Satış baskısı sürerse izlenecek seviye 1500 dolar." CryptoPatel'e göre üst zaman dilimlerinde bu seviyenin altında bir kapanış 1000 dolara doğru bir düşüşün kapısını aralayabilir.

FONLARDAN 973 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden 19 Kasım'da 131 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve fonlardan para çıkışı dördüncü işlem gününe uzandı. Günlük çıkışın yaklaşık yüzde 95'i BlackRock'un fonundan geldi. Kasımda fonlardan çıkan toplam tutar 973 milyon dolara ulaştı.

Borsalardaki Ethereum rezervi 16 Kasım'ın ardından yeniden yükselerek yaklaşık 14,57 milyon ETH'ye çıktı ve o günden bu yana bu seviyede kalıyor. Borsalara giden coinler çoğu zaman yatırımcıların satışa hazırlandığını gösteriyor.

Öte yandan staking yapılmış Ethereum'u temsil eden stETH'de ters yönde hareket görüldü. Yatırımcılar bir günde borsalardan net 4186 stETH çekti ve bu, 30 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük çıkış oldu. Borsadan çıkan coinler satılmak yerine kişisel cüzdanlara ya da merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına gidebiliyor.

TOPARLANMA İÇİN İZLENEN SEVİYELER

CryptoPatel, 2800 dolar üzerinde bir kırılmanın yükselişçilerin yeniden kontrolü aldığına dair ilk işaret olacağını düşünüyor. Analist Ella ise Ethereum'un son iki büyük toparlanmasının 1500-1800 dolar bölgesinden başladığını hatırlattı.

Ella, mevcut seviyeyi dip olarak görmediğini ve 1900 doların geri alınmasını beklediğini söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,7 değer kaybeden Ethereum 1740 dolardan işlem görüyor.