Ethereum'da yükselişin önündeki engel belli oldu - Son Dakika
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Ethereum'da yükselişin önündeki engel belli oldu

Ethereum\'da yükselişin önündeki engel belli oldu
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Ethereum aylık bazda yüzde 6 yükselmiş olsa da 2 bin doların altında sıkışmış durumda. Fiyat yükselen bir kanalda ilerleyerek teknik olarak olumlu bir görüntü sunsa da zincir üstü veriler daha karışık bir tablo çiziyor. Ethereum'da kilitli değer ve stake edilen arz artarken işlem hacmi düşüyor ve büyük yatırımcılar geri çekiliyor. Bu ayrışma, Ethereum'un temel göstergelerini desteklese de fiyatı 1.915 dolarlık inatçı direncin altında kırılgan bırakıyor.

Tablonun merkezinde işlem hacmiyle kilitli değer arasındaki ayrışma yer alıyor. Zincir üstü verilere göre Ethereum'un merkeziyetsiz borsalardaki aylık işlem hacmi nisandan temmuza yaklaşık yüzde 42 geriledi. Buna karşın merkeziyetsiz finans uygulamalarında kilitli değer yüzde 7,8 artışla 42 milyar dolara yaklaştı. Stake edilen arz oranı ise yüzde 33,98 ile rekor düzeye çıktı.

KİLİTLİ DEĞER ARTARKEN İŞLEM HACMİ DÜŞÜYOR

İşlem hacmindeki düşüş yalnızca Ethereum'da görülmüyor. Kripto piyasasının genelinde benzer bir gerileme yaşanıyor. Solana'nın merkeziyetsiz borsa hacmi zirvesinden yaklaşık yüzde 79 gerilerken hacimde başı artık BNB Chain çekiyor. Bu ayrışma, sermayenin kısa vadeli alım satım yerine getiri sağlayan uygulamalarda tutulduğu şeklinde yorumlanıyor. Temel göstergeler olumlu görünse de fiyatı yukarı taşıyacak alım talebi zayıflıyor.

Analistlere göre merkeziyetsiz borsa hacmindeki düşüş, Ethereum'a özgü bir sorun değil, piyasa genelinde yaşanan bir sıfırlanma olarak okunabilir. Asıl endişe ise büyük yatırımcı tarafında yoğunlaşıyor.

BÜYÜK CÜZDANLARDA BAKİYE AZALDI

Talepteki zayıflama, büyük cüzdan bakiyelerinde de görülmeye başladı. Ethereum 8 Temmuz'dan bu yana yükselen bir kanal çizse de alım hacmi 14 Temmuz'dan itibaren zayıfladı, satış baskısı ise 6 Ağustos'tan bu yana arttı. Bu da yükseliş eğilimini kırılgan hale getirdi.

Ardından büyük sahipler geri adım attı. Zincir üstü veriler, borsalar dışındaki büyük cüzdanlarda tutulan Ethereum miktarının 10 Ağustos'ta gerilediğini gösteriyor. Söz konusu düşüş, yaklaşık 1,58 milyon ETH'lik azalışa karşılık geliyor ancak tek başına satış yapıldığını göstermiyor. Büyük sahipler pozisyon azaltıp hacim de kuruyunca yükselişler yakıtını kaybediyor. Analiz, fiyatın 1.915 dolar çevresinde zorlanmasını talepteki bu zayıflıkla ilişkilendiriyor.

KRİTİK EŞİK 1.915 DOLAR

Tüm bu baskı 1.915 dolarda birleşiyor. Ethereum bu seviyeden 31 Temmuz'dan bu yana yedi kez geri çevrildi ve söz konusu düzey önemli bir direnç haline geldi. Günlük kapanışın bu seviyenin üzerine çıkması, önce 1.978 dolara, ardından kanalın tepesine giden yolu açabilir.

Aşağı yönde ise 1.875 dolar desteği öne çıkıyor. 1.875 doların altındaki bir kapanış, yapıyı yükselişten yatay görünüme çevirir ve 1.843 dolar ile ardından 1.811 doları gündeme getirebilir. Dolayısıyla 1.915 doları aşacak yeni talep oluşana kadar artan kilitli değer fiyatı desteklese de yükseliş için yeterli görünmüyor. Analistlere göre 1.915 dolar direncinin aşılamaması, büyük yatırımcıların temkinli kalmasına yol açıyor olabilir. Bu seviyenin aşılması ise büyük yatırımcı iyimserliğini geri getirebilir.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum'da yükselişin önündeki engel belli oldu - Son Dakika

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