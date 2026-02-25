Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı

Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı
25.02.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), banka denetim çerçevesinden "itibar riski" kavramını kalıcı olarak çıkarmayı öngören düzenleme teklifini kamuoyu görüşüne açtı. Adım, kripto sektörü başta olmak üzere yasal faaliyet gösteren işletmelerin banka hesaplarının kapatılmasına (debanking) yönelik artan endişelere yanıt niteliği taşıyor.

Fed, Haziran 2025'te ilk kez duyurduğu politika değişikliğini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Teklif, denetim kararlarının maddi finansal risklere dayandırılmasını ve denetim değerlendirmelerinde açıklık ile tutarlılığın artırılmasını hedefliyor. Yeni düzenlemeyle Fed, bankaların yasal faaliyetlerde bulunan müşterilerine hizmet verdikleri için cezalandırılmaması gerektiğini resmi olarak kayıt altına almış olacak. Kamuoyu görüşleri, teklifin Federal Register'da yayımlanmasının ardından 60 gün içinde sunulabilecek.

FED YÖNETİMİNDEN SERT MESAJLAR

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle W. Bowman, yaptığı açıklamada debanking konusunda rahatsız edici vakalarla karşılaştıklarını belirtti. Bowman, denetçilerin itibar riski gerekçesiyle finansal kuruluşları müşterilerinin hesaplarını kapatmaya yönlendirdiğini ve bu baskının siyasi görüş, dini inanç veya yasal ancak dışlanan iş alanlarında faaliyet gösteren kişileri hedef aldığını ifade etti. Bowman, bu tür ayrımcılığın Fed'in denetim çerçevesinde yeri olmadığının altını çizdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 01:58:31. #7.12#
SON DAKİKA: Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.