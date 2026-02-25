Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı

Fed, Haziran 2025'te ilk kez duyurduğu politika değişikliğini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Teklif, denetim kararlarının maddi finansal risklere dayandırılmasını ve denetim değerlendirmelerinde açıklık ile tutarlılığın artırılmasını hedefliyor. Yeni düzenlemeyle Fed, bankaların yasal faaliyetlerde bulunan müşterilerine hizmet verdikleri için cezalandırılmaması gerektiğini resmi olarak kayıt altına almış olacak. Kamuoyu görüşleri, teklifin Federal Register'da yayımlanmasının ardından 60 gün içinde sunulabilecek.

FED YÖNETİMİNDEN SERT MESAJLAR

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle W. Bowman, yaptığı açıklamada debanking konusunda rahatsız edici vakalarla karşılaştıklarını belirtti. Bowman, denetçilerin itibar riski gerekçesiyle finansal kuruluşları müşterilerinin hesaplarını kapatmaya yönlendirdiğini ve bu baskının siyasi görüş, dini inanç veya yasal ancak dışlanan iş alanlarında faaliyet gösteren kişileri hedef aldığını ifade etti. Bowman, bu tür ayrımcılığın Fed'in denetim çerçevesinde yeri olmadığının altını çizdi.