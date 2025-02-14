Fed denetimi Bitcoin ve altın talebini tetikleyebilir

Kripto Para

Fed'in şeffaflığını artırmaya yönelik tartışmalar, merkez bankasının bağımsızlığını mercek altına alırken, küresel finansal sistemi derinden etkileyebilecek bir süreci başlatıyor. Musk'ın "harika fikir" yorumu, uzun süredir Fed eleştirmeni olan Ron Paul'un denetim çabalarına güç katıyor.

Fed'in Şeffaflığı Kripto Para Talebini Tetikleyecek

Fed'in para politikalarına yönelik inceleme çağrıları sosyal medya platformlarında viral oldu. Kripto para yatırımcıları, Fed denetiminin Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para varlıkları üzerindeki potansiyel etkisini değerlendiriyor.

Kripto para türevleri yatırımcısı Gordon Grant, denetimin doların istikrarına olan güveni etkileyebileceğini belirtti. Bu durum, tokenize edilmiş altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara geçişi hızlandırabilir.

Scranton Üniversitesi Ekonomi Bölümü başkanı Jordan Petsas, olası bir Fed denetiminin kripto para piyasasını canlandırabileceğini vurguladı. Petsas, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i güvenli liman olarak değerlendirebileceğini söyledi.

Denetim sürecinin başlaması durumunda, uluslararası yatırımcılar ve hükümetlerin dolardan uzaklaşarak alternatif varlıklara yönelmesi öngörülüyor. Çin, Rusya ve BRICS ülkeleri halihazırda dolar alternatiflerini araştırıyor.