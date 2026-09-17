Fed üç yıl sonra faizi artırdı: Kriptoda yön ne olacak?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz artırımını 12'ye karşı sıfır oyla kabul etti. Böylece Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı. Karar öncesinde vadeli piyasalar 25 baz puanlık artışa yüzde 92 olasılık veriyordu.

Fed karar metninde ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediğini, yurt içi harcamaların dirençli kaldığını ve işsizliğin çok az değiştiğini belirtti. Enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu vurgulayan banka, alınan kararın yüzde 2 hedefine daha zamanında dönülmesini destekleyeceğini bildirdi.

Bitcoin kararın hemen ardından yaklaşık 75 bin ile 76 bin 500 dolar arasında dalgalandı. Ethereum da 2 bin 370 ile 2 bin 430 dolar arasında hareket etti. İlk fiyat tepkisi, faiz artırımının büyük ölçüde önceden fiyatlanması nedeniyle kalıcı bir yön oluşturmadı.

FED YENİ FAİZ ARTIŞINA KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Fed'in yayımladığı ekonomik tahminler, politika faizinin 2026 ve 2027 sonlarında yüzde 4,1 düzeyinde kalacağına işaret etti. Haziran tahminlerinde 2026 sonu için yüzde 3,8, 2027 sonu için yüzde 3,6 öngörülmüştü. Yeni patika, faizlerin daha önce beklenenden uzun süre yüksek kalabileceğini gösterdi.

Yetkililerin 18'inden 16'sı bu yıl en az bir 25 baz puanlık artış daha öngördü. Medyan tahmin, politika faizinin 2028 sonunda yüzde 3,9'a ve 2029 sonunda yüzde 3,6'ya gerilemesini bekliyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisinin güçlendiğini ve geniş finansal koşulların kısıtlayıcı sayılamayacağını söyledi. Warsh, istihdam tarafının güçlü kaldığını, enflasyonun ise uzun süredir hedefin üzerinde seyrettiğini belirtti. Fed Başkanı, ağustos ayında yıllık kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yaklaşık yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Ekonomik tahminlerde 2026 büyüme beklentisi yüzde 2,3'e çıkarılırken işsizlik oranı tahmini yüzde 4,1'e indirildi. Fed yetkilileri aynı yıl için kişisel tüketim harcamaları enflasyonu beklentisini yüzde 3,7'ye yükseltti. Tahminler, güçlü büyüme görünümüne rağmen fiyat baskılarının para politikasını sıkı tutmayı sürdürebileceğini ortaya koydu.

Kripto para piyasasının bundan sonraki tepkisinde yeni faiz artışının zamanlaması ile enflasyon verileri belirleyici olacak. Kararın ardından geçen saatlerde ilk dalgalanma yerini daha sakin bir seyre bıraktı. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 76 bin 400 dolardan, Ethereum ise 2 bin 430 dolar çevresinden işlem görüyor. Her iki varlık da yeni günde yüzde 1'in altında artıda kalıyor.