Florida ABD\'de ilk eyalet düzeyindeki stablecoin yasa çerçevesini kabul etti

Florida Senatosu, stablecoin ihraççılarına yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren yasa tasarısını perşembe günü 37 evet ve sıfır ret oyuyla kabul etti. Tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçti ve ABD'de eyalet düzeyinde onaylanan ilk stablecoin yasal çerçevesi olma niteliği kazandı. Florida Blockchain İş Birliği kurucusu Samuel Armes, düzenlemenin önümüzdeki 30 gün içinde Vali Ron DeSantis tarafından imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

Senato yasa tasarısı 314 ve Temsilciler Meclisi yasa tasarısı 175, eyalette ödeme amaçlı stablecoin ihraç eden kuruluşlar için tüketici korumaları ile finansal istikrar yönergeleri oluşturmayı hedefliyor. Florida Eyalet Senatörü Colleen Burton, bu adımların geçtiğimiz temmuz ayında federal düzeyde yasalaşan GENIUS Yasası ile uyumlu olduğunu belirtti. Düzenleme, kara para aklamanın önlenmesine yönelik yasaları stablecoin işlemlerini de kapsayacak şekilde güncelliyor ve lisanssız ihraç faaliyetlerini tamamen yasaklıyor.

FAİZ VE GETİRİ ÖDEMESİNE SINIRLAMA GELİYOR

Yasa metni, belirli ödeme amaçlı stablecoin'lerin menkul kıymet olmadığını açıkça tanımlıyor ve sektördeki yasal belirsizliği azaltmayı amaçlıyor. Eyalet dışındaki yetkili ihraççıların Florida'daki faaliyetleri için Florida Finansal Düzenleme Ofisine yazılı bildirimde bulunması zorunlu hale geliyor. Tasarı, federal yasalarla yasaklanması durumunda ihraççıların stablecoin sahiplerine herhangi bir biçimde faiz veya getiri ödemesini de engelliyor.

Düzenleyici çerçeveye ek olarak cuma günü onaylanan ayrı bir tasarıyla, sanal para işletmelerinden elde edilen bilgilere ilişkin gizlilik korumaları genişletildi. Bu düzenleme, yetkili kurumlarla paylaşılan ticari sırların ve kamuya açık olmayan verilerin korunmasını hedefliyor. Uzmanlar, bankacılık sektörünün getiri sağlayan varlıklara yönelik endişeleri sürerken Florida'nın attığı bu adımın, federal düzeyde bekleyen daha geniş kapsamlı yasa tasarılarına karşılık piyasada emsal oluşturabileceğini belirtiyor.