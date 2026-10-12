Fransa kişisel kripto cüzdanlarına bildirim istiyor - Son Dakika
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Fransa kişisel kripto cüzdanlarına bildirim istiyor

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Fransa kişisel kripto cüzdanlarına bildirim istiyor
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Fransa'da milletvekilleri, kişisel cüzdanlarda tutulan en az 100 bin euroluk kripto varlık için yıllık bildirim öneriyor. Bildirim yapmayanlara 10 bin euroya kadar ceza öngören teklif henüz yasalaşmadı. Bütçe görüşmelerinde yeniden kabul edilmesi gerekiyor.

Ulusal Meclis Finans Komisyonu, 9 Ekim'de 2027 bütçe tasarısı üzerinde görüşürken kripto varlıklara ilişkin değişiklik önergesini kabul etti. Ancak komisyon, daha sonra bütçenin gelirler bölümünün tamamını reddetti. Bu nedenle önergenin komisyonda aldığı destek, kişisel cüzdan sahipleri için şimdiden yeni bir yükümlülük doğurmadı.

BİLDİRİM İÇİN 100 BİN EURO EŞİĞİ

Charles de Courson, Jean-Pierre Bataille ve Michel Castellani tarafından sunulan önerge, kullanıcıların bir aracı kurum yerine kendi kontrolündeki cüzdanlarda sakladığı kripto varlıkları kapsıyor. Bu cüzdanlarda varlıklara erişimi sağlayan özel anahtarlar, bir borsa veya saklama şirketinin değil kullanıcının elinde bulunuyor.

Öneriye göre toplam değeri 100 bin euroya ulaşan veya bu tutarı aşan varlıkların vergi idaresine her yıl bildirilmesi gerekecek. Değerin hesaplanmasında 31 Aralık tarihindeki tutar esas alınacak. Bildirim yükümlülüğüne uymayanlar için 10 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor.

Milletvekilleri, düzenlemeyi vergi kaçakçılığıyla mücadele ve aracı kurumların dışında tutulan kripto varlıkların görünürlüğünü artırma amacıyla savunuyor. Öneri, kişisel cüzdan kullanımını yasaklamak veya varlıkları bir borsaya taşıma zorunluluğu getirmek yerine belirli bir tutarın üzerindeki birikimlerin bildirilmesine odaklanıyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE YENİDEN ELE ALINACAK

Finans Komisyonu, değişikliklerin ardından bütçenin gelirler bölümünü 31 ret oyuna karşı 3 kabul oyuyla reddetti. İki milletvekili çekimser kaldı. Bu sonuç, kripto cüzdanlarına ilişkin önergenin de içinde bulunduğu komisyon değişikliklerinin Genel Kurula kabul edilmiş bir bütçe metni olarak taşınmasını engelledi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunun bütçe görüşmelerine 13 Ekim Salı günü hükümetin sunduğu ilk metin üzerinden başlaması bekleniyor. Kripto varlıkların bildirilmesine ilişkin düzenlemenin ilerleyebilmesi için yeniden sunulması ve kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 100 bin euroluk eşik ile 10 bin euroluk ceza, henüz kesinleşmiş uygulamalar değil, yasama sürecindeki öneriler olarak duruyor.

Kripto ParaFransaSon Dakika

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