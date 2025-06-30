Genç nesil Bitcoin yatırımına yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Genç nesil Bitcoin yatırımına yöneliyor

Genç nesil Bitcoin yatırımına yöneliyor
30.06.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyasa analisti Jordi Visser, 25 yaş altı gençlerin finansal sisteme karşı artan öfkesinin Bitcoin benimsenmesini hızlandıracağını savunuyor. Yapay zekâ kaynaklı iş kayıpları ve ekonomik belirsizlik karşısında hayal kırıklığına uğrayan genç nesil, sistemin her yıl kötüleştiğine inanıyor. Hükümetlerin para basma baskısı artarken Bitcoin geleneksel para birimlerinin yerini alacak.

Kripto para piyasası uzmanları, sosyoekonomik değişimlerin Bitcoin'in uzun vadeli performansı üzerindeki etkilerini analiz etmeye devam ediyor. Jordi Visser'in yaptığı değerlendirmeler, demografik dönüşümün kripto para benimsenmesi üzerindeki potansiyel sonucuna dikkat çekiyor. Analist, hükümetlerin artan sosyal harcama baskısı karşısında para basma politikalarına yöneleceğini ve bunun fiat para sistemine alternatif arayışını güçlendireceğini öne sürüyor.

Yapay Zeka Krizi Bitcoin Benimsemesini Hızlandırıyor

Jordi Visser, genç nesillerin mevcut finansal sistemden duyduğu memnuniyetsizliğin Bitcoin'in uzun vadeli fiyat performansını şekillendireceğini belirtiyor. 25 yaş ve altındaki kişilerin, yapay zekâ odaklı iş kaybı ve ekonomik belirsizliğin yükselen dalgasına karşı mücadele ettiğini vurguluyor.

Analist, bu durumun kapitalist sistemi kamu harcamalarıyla beslenen artan sosyal yardımlar rejimiyle değiştirme çağrılarının artmasına yol açtığını öne sürüyor. "Genç insanlar sistemin geri geleceğine inanmıyor. Sistemin her yıl kötüleştiğine inanıyorlar." şeklinde ifade ediyor.

Visser, sosyal huzursuzluk arttıkça hükümetlerin daha fazla para basmak zorunda kalacağını belirtiyor. "Bu yüzden Bitcoin'in fiyatı yükselmeyi durdurmayacak, insanlar ne derse desin, zamanla birçok fiat varlığın yerini alacak" yorumunda bulunuyor.

Teknolojik gelişmelerin etkisini de analiz eden uzman, yeterince gelişmiş yapay zeka ve robotik insansılar gibi otomatik teknolojilerin kapitalist sistemi tamamen baltalayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu teknolojiler servetin yoğunlaşması ve insan emeğine olan ihtiyacı kalıcı olarak azaltması yoluyla toplumsal yeniden örgütlenmeyi zorlayabilir. Analiste göre insansı robotlar ve kendi kendini süren araçlar yaklaşık beş yıl içinde yaygın bir ticari gerçeklik haline gelecek.

Kripto Para, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Genç nesil Bitcoin yatırımına yöneliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 13:04:45. #7.13#
SON DAKİKA: Genç nesil Bitcoin yatırımına yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.