Genç nesil Bitcoin yatırımına yöneliyor

Kripto para piyasası uzmanları, sosyoekonomik değişimlerin Bitcoin'in uzun vadeli performansı üzerindeki etkilerini analiz etmeye devam ediyor. Jordi Visser'in yaptığı değerlendirmeler, demografik dönüşümün kripto para benimsenmesi üzerindeki potansiyel sonucuna dikkat çekiyor. Analist, hükümetlerin artan sosyal harcama baskısı karşısında para basma politikalarına yöneleceğini ve bunun fiat para sistemine alternatif arayışını güçlendireceğini öne sürüyor.

Yapay Zeka Krizi Bitcoin Benimsemesini Hızlandırıyor

Jordi Visser, genç nesillerin mevcut finansal sistemden duyduğu memnuniyetsizliğin Bitcoin'in uzun vadeli fiyat performansını şekillendireceğini belirtiyor. 25 yaş ve altındaki kişilerin, yapay zekâ odaklı iş kaybı ve ekonomik belirsizliğin yükselen dalgasına karşı mücadele ettiğini vurguluyor.

Analist, bu durumun kapitalist sistemi kamu harcamalarıyla beslenen artan sosyal yardımlar rejimiyle değiştirme çağrılarının artmasına yol açtığını öne sürüyor. "Genç insanlar sistemin geri geleceğine inanmıyor. Sistemin her yıl kötüleştiğine inanıyorlar." şeklinde ifade ediyor.

Visser, sosyal huzursuzluk arttıkça hükümetlerin daha fazla para basmak zorunda kalacağını belirtiyor. "Bu yüzden Bitcoin'in fiyatı yükselmeyi durdurmayacak, insanlar ne derse desin, zamanla birçok fiat varlığın yerini alacak" yorumunda bulunuyor.

Teknolojik gelişmelerin etkisini de analiz eden uzman, yeterince gelişmiş yapay zeka ve robotik insansılar gibi otomatik teknolojilerin kapitalist sistemi tamamen baltalayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu teknolojiler servetin yoğunlaşması ve insan emeğine olan ihtiyacı kalıcı olarak azaltması yoluyla toplumsal yeniden örgütlenmeyi zorlayabilir. Analiste göre insansı robotlar ve kendi kendini süren araçlar yaklaşık beş yıl içinde yaygın bir ticari gerçeklik haline gelecek.