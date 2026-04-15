Goldman Sachs Bitcoin prim geliri ETF\'si için başvuru yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Goldman Sachs, doğrudan Bitcoin yerine Bitcoin tutan borsa yatırım ürünleri (ETP) aracılığıyla maruz kalan bir ETF kurmak için düzenleyici başvuruda bulundu. "Goldman Sachs Bitcoin Prim Geliri ETF'si" adıyla tescil ettirilen fon, spot Bitcoin ETP'leri ile bu ürünleri izleyen endeksler üzerindeki opsiyon sözleşmelerine yatırım yapacak.

Fonun öne çıkan özelliği, prim geliri odaklı bir strateji izlemesi. Portföydeki Bitcoin maruziyetinin yüzde 40 ile yüzde 100 aralığında değişen bir oranda üzeri yazma uygulanarak alım opsiyonları satılacak. Opsiyon alıcısından tahsil edilen primler fonun gelir kaynaklarından birini oluşturacak.

Ancak stratejinin doğal bir kısıtı var. Fon, sattığı alım opsiyonlarının kullanım fiyatını aşan Bitcoin ETP değer artışlarından yararlanamayacak. Başvuru belgesinde "bu kayıplar, fonun uzun pozisyonlarındaki yükseliş getirisini sınırlayacak" ifadesi yer alıyor. Strateji, prim geliri karşılığında yukarı potansiyelden belirli ölçüde vazgeçen bir yapı sunuyor.

FON DOĞRUDAN BİTCOİN TUTMUYOR

BlackRock ve Fidelity gibi kurumların spot Bitcoin ETF'leri doğrudan Bitcoin tutarken Goldman'ın önerilen fonu bu varlıktan bir kat daha uzak bir konumda yer alıyor. ETF analisti Eric Balchunas "Bunu göreceğimi tahmin etmezdim. JPM ve GS'nin kripto alanında değil, başka kategorilerde rekabet edeceğini düşünüyordum." diye yazdı. Sound Finance yöneticisi Dominik Auer ise stratejinin özünü "IBIT üzerine başka bir teminatlı alım opsiyonu satışının gelir stratejisi" olarak nitelendirdi.

Goldman'ın spot Bitcoin ve Ethereum ETF pozisyonlarını geçen yılın son çeyreğinde yüzde 39,4 oranında küçülttüğü biliniyordu. Banka bu süreçte spot XRP borsa yatırım fonunun en büyük hissedarı konumuna yükseldi. Yeni başvuru, Goldman'ın kripto varlıklardaki stratejik konumlanmasının farklı bir yöne evirildiğini ortaya koyuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:20:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.