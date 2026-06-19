Goldman Sachs yıl sonu altın hedefini aşağı çekti

Yatırım bankası, kararını ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmeyeceği beklentisine dayandırdı. Goldman Sachs'ın yıl sonu için ons başına 500 dolar düşürdüğü altın hedefi böylece 4.900 dolara indi. Yeni tahmin önceki 5.400 dolarlık beklentinin altında kalsa da mevcut seviyelerin üzerinde bir yükselişe işaret ediyor.

Goldman Sachs'a göre Fed'in sonraki faiz indirimleri Mart 2027 ve Aralık 2027'ye kadar ertelenebilir. Emtia analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, "Altın fiyatına ilişkin görüşümüz yapısal olarak olumlu ama taktiksel olarak temkinli." ifadesini kullandı. Analistler kısa vadede aşağı, orta vadede ise yukarı yönlü risk gördüklerini belirtti.

Faiz indirimlerinin ertelenmesi kripto para piyasasını da baskılayabilir. Düşük faiz ortamı genellikle Bitcoin gibi dijital varlıkları destekliyor. İran'daki savaş da bu varlıklar üzerinde baskı yarattı. Geçen hafta analistler, mayısta ABD tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde 4,2 artmasının ardından Bitcoin ile altının bu yıl ek baskı görebileceği uyarısında bulunmuştu.

ALTIN ZİRVEDEN YÜZDE 22 GERİLEDİ

Altın, ocakta gördüğü ons başına 5.327 dolarlık tüm zamanların zirvesinden bu yana yüzde 22'den fazla geriledi. Değerli metal, 4.000 dolar seviyesinin yalnızca 135 dolar uzağına kadar indi. Bu eşik Kasım 2025'ten bu yana görülmedi. Bitcoin de ocaktan bu yana yüzde 28,3 değer kaybetti.

Altın getiri sağlamadığı için yükselen faizler, altın tutmayı tahvil veya nakde kıyasla daha maliyetli hale getirebilir. Piyasanın, altını bu yılın başında rekor seviyelere taşıyan "bol para" tezini yeniden fiyatladığı değerlendiriliyor. HashKey Group kıdemli araştırmacısı Tim Sun, risk iştahının ancak enflasyon düştüğünde, faiz indirimleri mümkün hale geldiğinde ve sermaye maliyetleri gerilerken likidite iyileştiğinde gerçek anlamda tersine döneceğini söyledi.

CME FedWatch aracına göre 2026'nın kalan aylarında faizlerin sabit kalma veya yükselme ihtimali yüksek görünüyor. Mevcut politika faizi yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında seyrediyor.