Google'dan uyarı: Bitcoin'e kuantum tehdidi beklenenden daha yakın

31.03.2026 16:27
Kuantum bilgisayarların Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para güvenliğini tehdit etmesi için gereken hesaplama kaynakları 20 kat azaldı. Google Research bu bulguyu kamuoyuyla paylaşırken sektörü post-kuantum kriptografiye geçiş için harekete geçmeye çağırdı ve 2029'u tam geçiş yılı olarak hedeflediğini duyurdu.

Google Research'ün yayımladığı blog yazısına göre çoğu Blockchain teknolojisi ve kripto para, cüzdan ile işlem güvenliğini 256-bit eliptik eğri ayrık logaritma problemi (ECDLP-256) üzerine kuruyor. Araştırmacıların yeni derlemesinde bu problemi kırmak için gereken kuantum devre mimarisi belirgin biçimde küçüldü: iki farklı yapılandırma sırasıyla 1.200 ve 1.450 mantıksal kübit gerektiriyor.

GOOGLE 2029'U POST-KUANTUM GEÇİŞ YILI OLARAK HEDEFLİYOR

Araştırmacılar, "Bu devreler, 500.000 fiziksel kübitin altında süper iletken kübitli kuantum bilgisayarlarda dakikalar içinde çalıştırılabilir." dedi. Bunun ECDLP-256 için gereken fiziksel kübit sayısında yaklaşık 20 kat azalma anlamına geldiğini vurguladılar.

Asıl kritik bulgu, saldırı penceresinin kısalmasıyla ilgili. Yeni derlemede hesaplama sürelerindeki düşüş, kuantum bilgisayarların Bitcoin'in ortalama 10 dakikalık blok doğrulama süresinde gerçek zamanlı saldırı başlatabileceğini gösteriyor. Bu, ağa gönderilmiş ancak henüz onaylanmamış aktif işlemleri, yani bellek havuzundaki (mempool) transferleri hedef alan "on-spend" saldırılarının önünü açıyor.

Araştırma ekibi, kriptografik açıdan kritik kuantum bilgisayarların (CRQC) piyasaya çıkmasına kadar kalan süreyle post-kuantum kriptografiye geçiş için gereken süre arasındaki marjın "giderek daraldığını" belirtti. Tüm kripto para topluluklarını "gecikmeden post-kuantum kriptografiye geçişe katılmaya" davet eden ekip, şirketin bu ay daha önce açıkladığı 2029 geçiş hedefini ve bu takvimin sektör genelinde benimsenmesi önerisini de anımsattı.

COINBASE VE ETHEREUM VAKFI DA HAREKETE GEÇTİ

Tehdidin kapsamı kripto paralarla sınırlı değil. Ulusal savunma başta olmak üzere mevcut kriptografik standartlara dayanan pek çok sektör risk altında. Şirket 2016'dan bu yana post-kuantum geçişe hazırlandığını belirtirken Coinbase ve Ethereum Foundation da benzer çalışmalar yürütüyor.

Kuantum riski yatırım kararlarına da yansıdı. Ocak ayında yatırım bankası Jefferies'in küresel hisse stratejisti Christopher Wood, model portföyündeki yüzde 10'luk Bitcoin ağırlığını kuantum bilgisayar riskini gerekçe göstererek sıfırladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
