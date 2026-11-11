Grayscale'den Zcash'e milyon dolarlık destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Grayscale'den Zcash'e milyon dolarlık destek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Grayscale\'den Zcash\'e milyon dolarlık destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Grayscale, Zcash ekosistemine 1 milyon dolar ayıracağını açıkladı ve gizlilik odaklı kripto para için ulusal reklam kampanyası başlattı. Aynı gün Zcash yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek kısa süreliğine 1000 doların altını gördü.

Varlık yöneticisi Grayscale, Zcash (ZEC) ekosistemindeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve projelere toplam 1 milyon dolar hibe vereceğini duyurdu. Şirket, hibeleri Zcash ETF'sinden aldığı yönetim ücretleriyle karşılayacak.

Şimdiye kadar 400 bin dolar dağıtıldı. Zcash Foundation, Pretty Good Policy for Zcash, Shielded Labs ve Project Tachyon 100'er bin dolar aldı.

ÜCRETLER ZCASH'E GERİ DÖNECEK

Grayscale, ZCSH kodlu fonun yönetim ücretlerinin yüzde 100'ünü fonun ETF olarak geçireceği ilk yıl boyunca Zcash ağına yatıracağını açıkladı. Para geliştirme, pazarlama, topluluk ve eğitim çalışmalarına gidecek. Şirket, taahhüdün gönüllü olduğunu ve bunu istediği zaman değiştirebileceğini ya da sona erdirebileceğini belirtti.

Grayscale aynı gün Zcash için ulusal bir reklam kampanyası da başlattı. Kampanya basılı yayın, açık hava, dijital ve sosyal medya mecralarında yürütülüyor.

Grayscale'in endeks yöneticisi Steve Vanourny, "Ekonomik faaliyetler zincir üstüne taşındıkça ve yapay zeka bunları analiz etmeyi kolaylaştırdıkça finansal gizlilik vazgeçilmez hale geliyor." dedi.

ZCASH İKİ AYIN DİBİNE YAKIN

Zcash, duyurunun yapıldığı gün yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek 1043 dolara geriledi. Kripto para gün içinde kısa süreliğine 1000 doların altına indi ve iki ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Zcash son 30 günde yaklaşık yüzde 19 değer kaybetti. Ekimde gördüğü 1500 doların üzerindeki seviyelerin oldukça altında kalsa da bir yıl öncesine göre hâlâ yaklaşık yüzde 75 yukarıda bulunuyor.

Fon tarafında da tablo zayıf. Ağustosta ETF olarak işlem görmeye başlayan fondan ekimde 46,25 milyon dolar, kasımın ilk günlerinde de 15 milyon dolardan fazla net çıkış yaşandı.

Kripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:36:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Grayscale'den Zcash'e milyon dolarlık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android