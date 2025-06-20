Güney Kore Merkez Bankası won destekli stablecoin ihracına yeşil ışık yakıyor

Güney Kore merkez bankası won tabanlı stablecoin ihracına yeşil ışık yakarken, döviz yönetimi endişelerini sürdürüyor. Kore Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, won stablecoinin dolar stablecoin talebini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yeni Dijital Varlık Temel Yasası, 368.000 dolar sermayeli şirketlere stablecoin ihracı imkânı sunuyor.

Kore Merkez Bankası Won Stablecoin İhracına Kapıları Açıyor

Reuters'in aktardığına göre Kore Bankası Başkanı Rhee Chang-yong bir basın toplantısında won tabanlı stablecoin ihracının dolar stablecoin ile değişimi kolaylaştırabileceğini söyledi. Başkan, bu durumun dolar destekli stablecoin ihtiyacını güçlendirebileceği ve döviz yönetimini zorlaştırabileceği konusunda uyardı.

Haziran ayında Cumhurbaşkanı Lee'nin yönetici partisi, minimum 368.000 dolar öz sermayesi olan şirketlerin stablecoin çıkarmasına izin verecek Dijital Varlık Temel Yasasını gündeme getirdi. Bu şirketler, geri ödemeleri sağlamak için yeterli rezerv tutmak ve ülkenin finansal düzenleyicisi FSC'den onay almak zorunda kalacak.

FSC aynı zamanda yerel Güney Koreli borsaların aldıkları işlem ücretlerini inceliyor. Bu çalışma, Lee'nin genç kripto yatırımcılarını teşvik etmek için işlem maliyetlerini düşürme sözünün bir parçası.

Küresel stablecoin piyasasında ABD doları destekli tokenlar egemen konumda. DefiLlama verilerine göre 156 milyar dolar piyasa değeri ile Tether (USDT) ilk sırada yer alırken, 61 milyar dolar değerle Circle'ın USDC'si takip ediyor. Bununla birlikte, Circle'ın euro'ya sabit EURC ivme kazanıyor ve piyasa değeri yılbaşından bu yana yüzde 156 artışla 203 milyon dolara yükseldi.

Amerikan kongre üyelerinin stablecoin düzenlemesi GENIUS Yasasını Temsilciler Meclisinde onaylayacaklarını belirtmesi üzerine Circle'ın hisse senetleri kayda değer kazanç gösterdi.