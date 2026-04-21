Güney Kore Merkez Bankası'ndan CBDC desteği - Son Dakika
Güney Kore Merkez Bankası'ndan CBDC desteği

Güney Kore Merkez Bankası\'ndan CBDC desteği
21.04.2026 19:10
Güney Kore Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hyun-Song Shin, göreve başladığı ilk konuşmasında merkez bankası dijital parası (CBDC) ve mevduat tokenlarına destek verdi. Stablecoinler ise konuşmada dikkat çekici biçimde yer bulmadı.

Seoul'daki yemin töreninin ardından dört yıllık görev süresine başlayan Shin, Blockchain tabanlı toptan CBDC sistemini test eden "Project Hangang"ın ikinci aşamasını hayata geçireceklerini açıkladı. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve yedi merkez bankasının Nisan 2024'te başlattığı Agora Projesi'ne katılım sinyali de verdi. Shin, bu girişimlerin Kore wonunun dijital ödeme ortamındaki konumunu güçlendireceğini ifade etti.

Öte yandan won bazlı stablecoinler konuşmada hiç geçmedi. Shin'in daha önce bu konuya açık olduğuna ilişkin haberler çıkmıştı. Ancak Güney Kore'deki stablecoin mevzuatı henüz tamamlanmadı. İhracın yalnızca ticari bankalara mı yoksa fintech ve teknoloji şirketlerine de mi açılacağına dair görüş ayrılıkları yasa tasarısını kilitledi. Tartışmaların 3 Haziran yerel seçimlerinin ardından yeniden ivme kazanması bekleniyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PARA POLİTİKASI

Shin, Ortadoğu'daki gerginliğin petrol fiyatlarına yansımasını ve küresel ekonomideki yapısal dönüşümleri merkez bankasının önündeki başlıca belirsizlik kaynakları arasında gösterdi. "Fiyat ve finansal istikrarı korumak için ihtiyatlı ve esnek bir para politikası işletmeye özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Mayıs 2014'ten Mart 2026'ya kadar BIS'in baş ekonomisti olarak görev yapan Shin, Ocak 2025'ten bu yana aynı zamanda Para ve Ekonomi Departmanı'nı yönetti. Yayımladığı akademik çalışmada, Blockchain ağları arasındaki parçalanmanın stablecoinlerin paranın temel özelliği olan "birliği" sağlamasını engellediğini savundu. Buna karşın yakın dönemde won bazlı stablecoinlerin CBDC'lerle bir arada bulunabileceğine dair olumlu tutum sergilediği de aktarıldı.

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ise seçili kamu harcamalarında Blockchain tabanlı ödeme sistemlerini denemeye hazırlanıyor. Pilot proje kapsamında hükümetin rutin operasyonel giderleri tokenlaştırılmış mevduatlarla karşılanacak. İlk aşama belirli zaman ve kategori kısıtlamalarıyla Sejong Şehri'nde başlatılacak. Tam lansman için 2026'nın dördüncü çeyreği hedefleniyor.

Son Dakika Kripto Para Güney Kore Merkez Bankası'ndan CBDC desteği - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:49:55. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore Merkez Bankası'ndan CBDC desteği - Son Dakika
