Güney Kore Polymarket kullanıcılarının peşinde

Gangwon İl Polis Teşkilatının siber birimi tarafından yürütülen incelemenin son durumu, Ulusal Polis Teşkilatının Demokrat Parti milletvekili Yoon Kun-young'un ofisine sunduğu verilerle ortaya çıktı. Kayıtlar 15 Eylül itibarıyla soruşturmanın kullanıcı dosyaları üzerinden ilerlediğini gösterdi.

Şüphelilerin Polymarket'ta toplam 17,6 milyar won, güncel kurla yaklaşık 12,7 milyon dolar tutarında bahis yaptığı bildirildi. Tek bir kullanıcının biriken işlem tutarı ise 5,7 milyar wona, yaklaşık 4,1 milyon dolara ulaştı.

Polis, kullanıcıların sonuçlarını kontrol edemediği siyasi, ekonomik ve diğer gelişmeler üzerine "evet" ya da "hayır" sözleşmeleriyle para yatırmasını Güney Kore Ceza Kanunu'nun 246'ncı maddesi kapsamında kumar olarak değerlendiriyor.

KULLANICILAR POLYMARKET'I TÜREV PİYASASI SAYIYOR

Soruşturulan kullanıcılar ise Polymarket'ın kripto para tabanlı bir türev piyasası olduğunu savunuyor. Kullanıcılara göre sözleşmeler emir defterinde alınıp satılabiliyor ve vadesi dolmadan kapatılabiliyor. Davaların mahkemeye taşınması hâlinde bu ayrımın belirleyici olması bekleniyor.

Güney Kore'nin medya düzenleyicisi, platformun yasa dışı kumar ortamı oluşturduğu sonucuna vararak geçen ay ülke içinden Polymarket'a erişimin engellenmesini istemişti. Söz konusu kararın ardından kullanıcıları hedef alan soruşturma, platforma yönelik idari kısıtlamayı ceza sürecine taşıdı.

Polymarket ise Güney Kore wonuyla ödeme kabul etmediğini, Korece hizmet sunmadığını ve kullanıcı fonlarını doğrudan tutmayan bir yapıyla çalıştığını öne sürüyor. Platformun bu savunmasının Güney Kore'deki kumar tanımını değiştirip değiştirmeyeceğine savcılık ve olası mahkeme süreci karar verecek.